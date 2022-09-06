台南市七股區六孔碼頭附近一處魚塭6日發生3死意外，一輛吊車疑似誤觸高壓電線，車身觸電後起火，車上3名工人被救出時已淪焦屍，對此，台電人員表示，該處高壓電纜對地至少6600伏特，就連鋼鐵都能削下，且工人作業前並未通知台電關閉電源，也未穿著絕緣裝備等，才導致事故發生。

台南市消防局6日上午6時56分許獲報，在七股區六孔碼頭往南500公尺處發生吊車起火、3名工人受困情事，派遣5車9人前往搶救，消防人員花費約半小時，陸續將26歲及33歲的黃姓工人、48歲吳姓工人救出，但不幸的是，3名工人來不及逃生，被尋獲時已成焦屍。

警消初步調查，3名工人均來自台南市安南區，受塭主委託，駕駛吊車進行文蚵採收吊掛作業，但現場人員正準備收工時，一旁協助吊掛作業的吊車其吊桿疑勾到高壓電線而起火，車上3人不幸慘死。

據《ETtoday新聞雲》報導，台電人員指出，若遵照SOP，在高壓電纜下工作須通知台電，將該處電纜開關更改為手動，並打接地線，而作業人員也需要穿著絕緣裝備，一旁還要有人緊盯作業流程，確認人員均無觸碰高壓電線。

台電人員表示，該處電纜線電壓至少6600伏特，威力大到就連鋼鐵都能被削下一大塊，且吊車吊掛前並未依規通報台電，工人作業時也無穿著絕緣裝備，再加上作業過程恐導致衣服潮濕，種種因素之下才導致意外發生。