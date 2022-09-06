近幾日受到颱風軒嵐諾暴風圈影響，各地降下豐沛雨量，不僅解除缺水危機，還滿足了民眾的口腹之慾，日前就有網友分享下雨天的專屬美食，讓不少老饕興奮直呼這根本是「原住民的和牛」，壯觀畫面震撼上萬網友。

原PO近日在臉書社團《爆廢公社》PO出一張照片，並開心直呼，「下雨天適合來份平民美食！」畫面可見，6隻非洲大蝸牛攀爬在水桶上，每一隻看起來肉質飽滿，就連後方紅色臉盆也裝滿了剛挖出來的蝸牛肉，放在燒完的火灰上，似乎是要用來處理蝸牛的黏液。

震撼畫面曝光後，讓不少網友全看呆，紛紛留言驚呼「這認真可以吃嗎？」、「這墓仔埔最多，每顆都霸王級的」、「這個我不行」、「好多人說好吃，但是看起來還是很怕」、「法國菜出爐」。

對此，許多老饕大讚這道料理根本是人間美味，甚至還將其比喻成「原住民的和牛」，「先在家養一星期，等內臟髒東西清乾淨，再處理螺殼燙過洗凈黏液，煮湯加南瓜葉還是辣炒，超好吃」、「用炭灰搓洗乾淨或麵粉，然後走水，燙過再走水，炒蒜末、老薑片、沙茶跟醬油、味精、糖，好吃！」、「以前在山上教書，下雨過後家長都會炒這個給老師加菜，吃過很多次，跟螺肉差不多，蠻好吃的」。

不過也有人提醒，蝸牛不能亂吃，要謹慎處理，否則身體恐出狀況，「現在一般市郊地區撿拾的不建議料理食用，如果真要吃還是買養殖的或是深山拾獲的較沒寄生蟲」、「沒處理好就全村吃席了」、「千萬要洗非常乾淨，然後完全煮熟再吃，不然出完菜後接著就會『出山』了」。

值得注意的是，非洲大蝸牛和蛞蝓等動物身上，容易有「廣東住血線蟲」寄生，不過由於人類不是最終宿主，鼠類才是，因此幼蟲誤入人體後，無法在人體內發育為成蟲，蟲體會移行至腦膜處死亡，而造成腦膜炎。症狀以急性劇烈頭痛最常見，其他症狀如發燒、噁心、嘔吐、頸部疼痛、僵硬，也可能造成視力受損。