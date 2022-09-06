新北地檢署為了端正選風，維護選舉之公平、公正，於今（6）日早上9時30分許由檢察長毛有增率主任檢察官洪三峯、楊景舜親赴林口警分局，指導查賄制暴的工作重點，也強調全面查賄就是最好的反賄選宣導，新北檢將隨時指揮偵辦，以維護乾淨選舉。

新北地檢署檢察長毛有增率主任檢察官洪三峯、楊景舜親赴林口警分局，指導查賄制暴的工作重點，並指導查賄技巧。(林口分局提供)

新北地檢署檢察長毛有增率主任檢察官洪三峯、楊景舜親赴林口警分局，指導查賄制暴的工作重點，並指導查賄技巧。(林口分局提供)

檢察長毛有增強調新北檢會全力協助警方查賄工作並隨時提供法律見解，作新北警最大的後盾，冀望杜絕賄選歪風；主任檢察官洪三峯與楊景舜也針對查察賄選，傳授偵辦的技巧、應注意的細節與方向，並可透過資料分析比對；另也強調嚴防「境外資金」、「網路假訊息」、「選舉賭盤」及「幽靈人口」等介入影響選舉，希望藉由檢警合作，揪出幕後操控選舉者及金主；另外，也要避免幫派或團體以政黨名義，假借參與公共議題，從事暴力或擾亂社會秩序。

新北地檢署檢察長毛有增率主任檢察官洪三峯、楊景舜親赴林口警分局，指導查賄制暴的工作重點，並指導查賄技巧。(林口分局提供)

新北警大家長局長阿仁哥也特別蒞臨並表示選舉是民主國家表達民意的國家大事，警察一定會全力配合檢方查察賄選，不允許任何不法手段及勢力干擾選舉，全面淨化選舉風氣，維護選舉安全及公正。

林口警分局長陳忠龍表示，面對今年地方公職人員選舉查察賄選及防制暴力工作，將秉持「依法行政」、「行政中立」的嚴正態度，維護選舉治安、打擊黑金暴力，全力查察賄選與防制暴力介入情事，若有任何違反選罷法情事，將嚴密蒐證，依法嚴辦，以達淨化選風、公平選舉的目標。