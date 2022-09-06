劉曉憶（左起）、鄧雨忱、奇霏、若綺、葉欣眉、胡瓜、胡釋安、Amanda。（衛視中文台提供）

幾乎所有人都接受刮鬍泡懲罰。（衛視中文台提供）

衛視中文台《歡樂智多星》日前錄影，胡釋安、Amanda、劉曉憶、鄧雨忱、若綺、奇霏三隊在「爆爆六選一」單元答題搶獎金，胡釋安表示父親節吃飯時爸爸胡瓜推薦他來上，還說要胡瓜要代他上場被噴，沒想到一語成讖，上陣代打的胡瓜在僅剩兩個答案的情況下，自信選下答案，卻遭到刮鬍泡轟炸噴臉，不敗紀錄頓時破功，還不忘問製作單位「是故意噴我的嗎？」

胡釋安說今年父親節全家聚餐吃飯時，爸爸推薦他要來上「爆爆六選一」單元，這個單元是同隊兩人一人在懲罰區一人在答題區，三隊依序答題，並在六個選項中選出正確答案，一旦選到錯誤答案，懲罰區的人將遭受刮鬍泡高速噴臉的終極懲罰；胡瓜笑說：「姊姊(胡盈禎)就來噴過了，剩他還不來」。不過胡釋安也接著說當初說好，胡瓜要代他上場在懲罰區被噴，此時胡瓜建議說讓Amanda第一棒先上懲罰區，如果選到錯誤答案她被噴就換第二棒胡釋安，要是胡釋安再被噴才換自己上場，如果胡釋安沒被噴那這件事情就這麼算了，十足賴皮模樣讓眾人笑翻。

正式開始後，由胡釋安與Amanda這隊開始答題，胡釋安自告奮勇先上懲罰區，答題後胡瓜就怕胡釋安被噴，不忘提醒他記得保護好麥克風跟把嘴巴閉起來，胡釋安遵循老爸交代乖乖照做，還好驚險過關，讓葉欣眉笑說：「我覺得你比你爸勇敢」，一旁的胡瓜馬上抗議，讓胡釋安當場笑了出來。不過好景不常，某題胡釋安隊伍選完答案後，胡瓜脫口而出說：「完了，巴比Q了」，下秒胡釋安果然被刮鬍泡噴得滿臉，看著胡釋安滿臉泡泡，讓胡瓜當場忍不住掩嘴偷笑說：「沒有那麼困難嘛」。

而就在Amanda也被懲罰後，胡瓜只好實踐諾言代替胡釋安坐上懲罰區，以往玩過多次「爆爆六選一」單元的胡瓜從未嘗試過敗績也沒被噴過，就座前還自信的表示答題很簡單輕鬆，代打第一題驚險過關，但第二題前胡瓜很怕被眾人「陷害」，接連多次打斷流程，先交代兒子胡釋安不要亂答，還交代徒弟葉欣眉讀秒要嚴格執行，讓大家都看得出胡瓜的緊張；胡瓜在僅剩兩個答案的情況下自信選答，卻立刻遭到刮鬍泡轟炸噴臉，不敗紀錄頓時破功，讓胡瓜定格許久還問製作單位是不是故意噴他的，卻看到兒子胡釋安、所有來賓、整個製作團隊早已笑到人仰馬翻，葉欣眉還要胡瓜對著鏡頭公布一下獎金挑戰賽，讓滿臉刮鬍泡的胡瓜苦笑說：「不好意思我先下班了」。本集將於9月7日(三)晚上7點播出。