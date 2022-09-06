北上合體國民黨「最強母雞」 謝龍介讚侯友宜：首長態度對 成績就出來

新北市長侯友宜被認為是藍營最強母雞，繼國民黨高雄市長參選人柯志恩、基隆市長參選人謝國樑，台南市長參選人謝龍介今與市議會同事北上參訪新北公共托育政策。被問到最強母雞稱號，侯友宜表示，有意要來新北觀摩他都非常樂意，新北好的可以學習，不好的也歡迎批評指教，他認為台南、新北可以共好，大家一起好。

被問到什麼時候請假投入選舉，侯友宜強調，目前最重要角色還是新北市長，他的政見是公共托育要達120間，目前已經達到106間，後因缺工缺料等問題，還要繼續努力，趕快完成讓孩子受到照顧，市長角色還是把市政擺在最優先，兌現對民眾的承諾，讓民眾被照顧到，先把市長做好。

對林佳龍屢次提到新北是新的台北，侯友宜說，新北市人口多，就像台灣縮影，有著多元文化與族群，各縣市移民到這裡成長茁壯，地理位置好，是北台灣大台北中心點。

侯友宜說，他上任至今，新北好、北台好、千萬人共好， 新北、台北、宜蘭、基隆、桃園甚至遠至新竹，大家一起努力共好，擔任新北市長要有一定高度，有心就有力，才能拿出更高高度帶動北台灣發展，看到謝龍介議員來他更感動，好的可以互相學習，不好的多多指教。

「 見賢思齊」謝龍介說，新北市如何在4年時間完成60間公共托育，對比台南的4年10幾間有差異性，他邀請北漂台南年輕人返鄉把創意帶回來時， 年輕人常問「你有像新北的公托嗎？」，回去孩子該怎麼辦，青年社會住宅怎麼辦等，都能檢視現在台南市政府有所不足。

謝龍介說，侯市長的公托不僅多，且品質又好， 能讓家長放心打拚事業， 台南光是一個多成立一家，跨局處會先吵得要命，新北能夠做到， 就是因為首長的態度，態度對了，成績就出來了，有嘴有心，不要「提籃假燒金」， 他跟侯市長有相當交情，兩人不談政治，侯市長都說，「市政我有經驗跟你說」，台南做得好的也跟他講，這種態度不容易。

是否認為台南托育政策有改進空間？謝龍介說，數據會說話，北漂年輕人不敢放心回鄉，是因為扎根基礎工作沒做好，如何回鄉打拚，他沒有指責，但台南市值得更好。