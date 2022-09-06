立法院民進黨團今再質疑國民黨桃園市長參選人張善政任宏碁副總期間，執行宏碁承包農委會5736萬研究計畫，遭指涉抄襲。國民黨今再回批，無的放矢、持續造謠抹黑、冷飯熱炒，難道民進黨仍要全黨救一人，「失智列車」要繼續撞牆？

國民黨文傳會副主委林家興表示，民進黨團是續將宏碁當年在不分藍綠執政的農委會驗收下過關的合理使用，拿來與前新竹市長林智堅至今未道歉的雙碩士論文抄襲問題混為一談，刻意製造一些根本無法說服社會的質疑。

林家興指出，當初研究案的所有經費皆由宏碁簽約、取得，再由宏碁以該經費辦理如研討會、座談會等相關計畫活動，呼籲民進黨團勿為了拯救民進黨桃園市長參選人鄭運鵬岌岌可危的選情而持續無中生有潑髒水、混淆社會視聽。

林家興說，農委會當年委託宏碁張善政團隊進行的計畫案，並非僅研究報告而已，還有協助推動農產品生產履歷、培育農業e化人才、拓展農產品電子商務、台灣農業資訊化等貢獻，民進黨不應為政治鬥爭傷害本土科技產業與台灣農業發展。

林家興表示，當年宏碁張善政團隊主張在研究報告內合理引用政府公開報告，根據徵詢過律師的說明，是基於著作權法合理使用，完全合理正當，否則當年如何能被蘇嘉全主掌的農委會驗收過關、肯定績效良好而繼續續約完成三年計畫？