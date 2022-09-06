德國的西門子能源(Siemens Energy)將重新加入該國最重要的DAX指數；同時之間，套餐服務供應商HelloFresh將退出。

德國股市交易營運商德意志交易所在周一稍晚發出該聲明，並於9月19日生效。

德意志交易所會定期檢視指數的成分股，主要使用交易資料來衡量該公司的市值和交易量，以此作為決定納入的基礎。

DAX指數在去年從30家公司擴大到40家，為該指數史上最大的調整。

西門子能源在今年稍早被退出DAX指數。該公司近期備受關注，因為它先前與俄羅斯天然氣工業(Gazprom)就北溪一號的維修工作產生不同意見，發生爭執。

在最新的新聞插曲中，Gazprom在周二晨間表示，北溪一號是否恢復供應，將取決於西門子能源的修復設備工作。

HellowFresh將加入德國股市的中型股指數MDAX。另外最近大量接受政府紓困的能源公司Uniper，則被降為小型股指數SDAX。