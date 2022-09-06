時序進入啖蟹時節，煙波集團主廚團隊順應時令，今年初秋特搜人氣三大蟹「大沙公」、「松葉蟹」及「軟殼蟹」，自10月1日至12月31日以「一宴三品」的澎湃宴席推出「金蟹吮指宴｜一泊二饗住房專案」，於各館飯店設計出令人垂涎的極品珍饌，其中選用「薑醋大沙公」為共同菜色，與另兩品蟹味料理搭配各館房型推出「豪饗」及「超饗」蟹宴套餐，一泊二饗專案價4,185元起、單點套餐價980+10％元起，另於活動期間，凡於館內餐廳消費不限金額即享以499元加購「薑醋大沙公」乙隻。

煙波的「金蟹吮指宴｜一泊二饗住房專案」，於集團旗下推出的共同菜色「薑醋大沙公」，採用純粹的清蒸手法，將蟹味鮮甜全鎖在厚實的硬殼中，用蟹鉗緊壓，清脆的破殼聲後傾泄滴滴鮮美汁液，潤澤豐美的飽滿蟹肉粉墨登場，接著佐以主廚特製薑醋汁，滿口充斥酸甜韻味，讓蟹香味層次更加提升。其二品「松葉蟹」及「軟殼蟹」則使用不同的烹製技巧及融會館別特色展現其料理獨特性。新竹湖濱館「鮭魚卵松葉蟹茶碗蒸」，掀蓋後即見鮭魚卵及松葉蟹肉妝點於最上層，隨之而來的是清酒香及柴魚香氣，接著舀起鮭魚卵、松葉蟹肉、蟹膏及蒸蛋一齊放入口中，濃郁的蟹香在嘴裡綿延，讓人感受到暖胃的幸福滋味，雙人房一泊二饗專案價4,743元起。

花蓮館「避風塘軟殼蟹」，以經典避風塘作法詮釋，裹薄粉酥炸後輔以特製酥蒜一同入口，增添極鹹香口感，雙人房一泊二饗專案價4,185元起。蘇澳四季雙泉館「紅酒燉和牛搭酥炸軟殼蟹」，選用澳洲和牛以紅酒燉煮至綿密化口，軟殼蟹裹著薄粉、外脆內軟，蟹鮮味滿溢！雙人房一泊二饗專案價5,580元起。宜蘭館「軟殼蟹南蠻漬」，將大量鮮甜蔬菜切絲鋪底，放入金黃酥脆的軟殼蟹，最後澆淋酸甜的南蠻漬醬汁，外層吸附醬汁卻依然脆口，讓人吮指回味，雙人房一泊二饗專案價4,185元起。台南館「松葉蟹肉麵捲」，主廚將平淡無奇的千層麵塗抹上和以味噌及松葉蟹肉的茄子泥，入口時味噌香氣緩緩散發，後味帶出茄子的鮮甜，咀嚼的同時感受松葉蟹肉質的絲絲入扣，再含一口酸甜番茄泡泡，富食趣又開胃！雙人房一泊二饗專案價4,185元起。

花時間-宜蘭傳藝「松葉蟹肉松露炒飯」，使用特殊香氣的松露醬入菜，粒粒分明的黃金米飯與松露醬於鍋中一同翻滾後香氣馥郁，搭配海味濃厚的松葉蟹肉相得益彰，口味讓人難以忘懷！雙人房一泊二饗專案價4,743元起。花蓮太魯閣-沁海館「蟹肉蔥油餅」，主廚手製麵皮包裹入特製的蟹肉蝦仁內餡，再以武火油炸至香酥金黃，一口咬下滿滿的蔥香在嘴中爆發，反覆咀嚼松葉蟹肉後，鮮味慢慢馥郁口中，令人流連餘味！雙人房一泊二饗專案價6,324元起。

此專案唯一的當館限定頂級組合－花蓮太魯閣-沁海館「超饗」套餐，以晨曦樓中樓套房為搭配房型，菜品中的「金銀蒜蒸龍蝦」運用炸熟蒜與新鮮生蒜調味後，澆淋至龍蝦肉上層入蒸，用最純粹的方式保持肉質彈嫩口感，紮實嘗到食材本味，晨曦樓中樓家庭套房一泊二饗專案價28,000元起。