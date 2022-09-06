全台最大即時外送平台foodpanda於今（6）正式公佈與全家便利商店攜手合作，將由旗下快商務服務 pandago，協助全家便利商店建立全新「宅家取」宅配服務，於全台本島正式上線。「宅家取」同時結合了包裹店到店及宅配模式，當「宅家取」包裹送至「全家」店舖，經消費者確認配送資訊及觸發配送服務，將由pandago外送夥伴前往店舖取貨配送。pandago為「宅家取」串起了配送到府的最後一哩路，消費者能同時享有更便利、更貼心且全時段的即時物流服務。

pandago是建基於foodpanda即時外送的快商務服務，透過與 foodpanda 共享車隊及系統資源，提供高效運能、高涵蓋範圍及24小時全時段服務等優勢。只要有foodpanda即時外送的地方，皆能使用pandago快商務服務。不論是店家或一般消費者，皆能選擇pandago做為物流解決方案，達成「即時送、即時取」，拓展更多商業與生活應用方式。

foodpanda執行長方俊強表示，foodpanda能與全家便利商店攜手合作，藉由pandago高運能、廣範圍及全時段的三大優勢，提供「宅家取」此一嶄新且彈性的配送模式，未來雙方將持續深化找出更多不同合作可能。

藉由pandago快商務服務的高度客製化，「宅家取」服務有別於常見的店到店物流服務，能夠進一步將配送的最後一哩路延伸至消費者家中，更提供五大即時物流「之最」，成為最佳即時物流解決方案。

藉由與pandago合作，「宅家取」的配送範圍擴及全台本島。只要消費者身處foodpanda即時外送的服務範圍，便能不必自行前往「全家」店舖取件，將由pandago外送夥伴協助取貨並將包裹配送到家。

受惠於pandago物流車隊提供高效運能，消費者啟動配送後，pandago最快30分鐘便會將「宅家取」包裹送抵消費者手上。另與foodpanda即時外送相同，pandago快商務服務同樣是24小時全時段配送，使得「宅家取」服務在配送上更有彈性。消費者確認自己該時段可接收包裹後，pandago外送夥伴再進行取貨配送。體貼消費者可能不在家，但住處又無法代收包裹的困境。

「宅家取」服務的每一個配送環節，皆設有驗證機制保障包裹安全。當pandago外送夥伴取件時，更需透過「宅家取」與pandago系統雙重驗證。在pandago外送夥伴取貨後，消費者也能透過pandago系統進行即時貨態追蹤。最安心：「宅家取」提供全年無休客服服務，若有問題皆能隨時與客服進行諮詢。

為歡慶「宅家取」服務全面上線，即日起至10月31日，「宅家取」每件包裹配送費享109元優惠（原價145元）。即將來臨的中秋佳節，想要送月餅、柚子或是各種禮品給親朋好友，都能夠「『全家』寄，在家取」，讓最方便快速的 pandago 幫你即時送到家。