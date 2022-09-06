共機頻繁擾台，蔡英文總統今天赴花蓮視導海空部隊為國軍加油打氣，她說，台海周邊情勢持續緊張，威脅從來沒有中斷過，除了共機共艦還有無人機頻繁侵擾，面對挑戰，國軍都沈穩對應，固守國家安全。她相信，經過這段時間的戰備任務，我們國軍戰技更成熟，戰力也更強悍。

蔡英文總統今天前往花蓮勗勉「花防部機步營暨空軍第三後勤指揮部附件修製廠」、「海軍海鋒七中隊」、「空軍防空暨飛彈第六一三營」及「空軍第五戰術混合聯隊」。

蔡英文抵達時首先前往花防部視導實彈射擊等操演，她隨後在空軍第五聯隊致詞表示，空軍第五聯隊是肩負台海防衛作戰重要的單位，今天我們來這裡除了要感謝各位對這段時間加強戰備，守護國人的日常，更是要來為大家加油打氣。

她說，台海周邊情勢持續緊張，威脅從來沒有中斷，除了共機共艦頻繁侵擾之外，也有假訊息企圖影響國內民心的認同作戰，以及運用無人機侵擾的灰色領域地帶的手段層出不窮。

面對挑戰，蔡英文表示，我們的國軍沈穩對應敵人侵擾的意圖，固守國家安全。空軍第五聯隊不分日夜隨時待命，在上個月中國軍演期間，空軍第五聯隊的總體警戒兵力，增加126人次，防空應處共執行18梯36架次，當接獲命令後，戰機在6分鐘內升空執行巡弋任務。

她注意到今天在一起共桌用餐有5位女性官兵，在飛行地勤等都有專業傑出的表現，獲得大家高度認同，蔡英文表示，這證明不分性別，不分軍種或單位，每一位官兵都是承擔保衛國家的重責大任的一員。而其中有位周琬淳，也曾在共機擾台之際緊急升空負責攔截。

在來到空軍第五聯隊之前，她也看到花防部紮實的實彈射擊和戰傷救護訓練，不僅提升國軍在戰時救護平時救災的能量，更向國人展現國軍求新求變，持續優化的決心。

身為三軍統帥，蔡英文強調，她對於中華民國國軍每一位官兵展現出自我防衛堅定的信念和能力，感到無比的驕傲。她相信，經過這段時間的戰備任務之後，我們國軍的戰技更成熟，戰力更強悍。

她承諾，會堅定的支持我們國軍，讓國軍戰力持續提升，也讓國人對我們國軍更有信心，再過幾天就是中秋節，國人能夠安心的享受假期，就是因為有各位堅守保衛國家的任務，「各位弟兄姐妹，你們辛苦啦！」她也預祝大家中秋節快樂。