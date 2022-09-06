高雄鼓山區美術東四路知名豪宅建案工地2021年3月驚傳鋼筋倒塌意外，5名原住民工人遭10噸倒塌鋼筋活埋，造成2死3傷慘劇。高雄地檢署偵結，認定林姓建商無責不起訴，但工地主任、工程師、承包商等6人被依過失致死罪起訴。

2021年3月4日上午，該建案地下5樓，地樑鋼筋組裝過程疑似有瑕疵，造成骨牌效應倒塌，5名工人直接被倒榻的10噸重的6分及8分鋼筋壓住，一度造成現場搶救困難。消防局動用切割器及施工吊車，把倒榻的鋼筋吊掛支撐住，才把受困工人救出，吊掛至地面送醫。

檢方查出，郭姓工地主任、冒姓及林姓工程師、莊姓鋼筋綁紮承包商、許姓及劉姓承包商等6人未按「施工大樣圖」及施工規範要求，設置足以防止椅馬鋼筋、縱向交叉斜撐或拉桿鋼筋倒塌的安全設施，貿然使工人爬到地樑鋼筋頂面及內部作業，以至於倒塌時，多名工人逃生不及遭壓。

郭男強調，案發時人在工地內的工務所辦公，不清楚為何會發生意外。冒男否認有疏失，強調平常都是這樣施工。林男辯稱平時只負責驗收鋼筋支數，支撐夠不夠是下游劉姓、許姓包商決定的。莊男則強調工程均發包給許男，與他無關。許男坦承犯行，但下包劉男強調椅馬不是他架設的，發現時已無法補救。

檢方認為，林姓董座雖然是該建案的負責人，但依現代企業分層決策、負責的精神，責任應由實際工地負責人郭男承擔，認定林姓董座無責、處分不起訴。郭男等6人未按「施工大樣圖」及施工規範要求，未能提供結構強度足以防止地樑鋼筋倒塌的安全設施，顯有過失。考量6人已和2名死者家屬和解，但未和3名傷者和解，依過失致死和過失傷害罪起訴，並建請法院量處適當刑度。

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