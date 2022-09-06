大谷翔平第32號全壘打。（MLB臉書）

卓奧特第30號全壘打。（MLB臉書）

天使前役遭到太空人痛打9分，隔日他們暴打了老虎一頓，「神鱒」卓奧特（Mike Trout）、大谷翔平同場開轟，大谷更是轟出了單場雙響炮，天使終場就以10比0大獲全勝。天使投手蘇亞雷斯（Jose Suarez）7局無失分壓制老虎也立下大功。

曾經締造單場「連飆9K」神奇紀錄的老虎左投亞歷山大（Tyler Alexander），此戰先發被天使當成沙包狂揍。卓奧特首局下敲安，大谷緊跟著擊出二壘打，兩人陸續被後面的隊友送回，天使首局就攻得兩分。

3局下天使又是「雙拳出擊」，卓奧特強勁的平飛二壘打，接著大谷上來對準第一顆紅中四縫線出大棒，本季第31轟出爐。瑞吉福（Luis Rengifo）同一局敲出難得的三壘打，加上達菲（Matt Duffy）的一壘安打，所有安打都到齊，投手亞歷山大單局挨了對手「完全打擊」失掉3分。

5局下卓奧特擊出本季第30轟，一陣亂棒讓亞歷山大提前退場，總計4.1局被敲10支安打，失掉7分，只三振兩次。7局下大谷仍不肯罷手，對著老虎中繼投手，第一顆進壘的滑球就被他敲出單場第2轟，本季第32轟！總計天使16支安打，大谷、卓奧特都繳出3安猛打賞。卓奧特生涯第7度單季30轟，大谷則以32轟高居美聯全壘打榜第2，不過和榜首賈吉（Aaron Judge）的54轟仍有極大差距。