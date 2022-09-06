被視為下半年房市風向指標928檔期，今年高雄總銷額達1189億元，較去年同期成長近1倍、推案戶數成長68%，推案多集中在北高雄，整體呈現「量價齊揚」的現象。專家分析，由於房價屢創新高，帶動總銷金額上漲，高雄首度飆出逾千億元的案量，創史上最高總銷金額。

根據高雄市市調公會統計，本次928檔期案量為7064戶，總銷金額為1189.3億元，其中成屋大樓、華廈為1870戶、388.1億元，預售大樓、華廈為5194戶、801.2億元，與去年928檔期相比，推案戶數成長68%，總銷成長96%，呈現量價齊揚的現象。

高雄市房屋市場調查協會理事長黃詩萱分析，受產業帶動，928檔期推案戶數，以左營區最多，共6案達1943戶，其次為三民區920戶，以及仁武區913戶，皆集中在北高雄。

下半年重頭戲則是左營區的恆鵬建設「世紀莊園」783戶，及三民區三地集團「艾美國際城」643戶，2案總銷皆為140億元，一舉成為該區域的重要指標案，總銷額較高還有單案70億元的「巴黎河左岸」。

高雄房屋市場調查協會榮譽理事長蘇永仁分析，今年928受第2季遞延推案，還有房價高漲影響，總銷大增。隨預售案一案開價比一案高，已呈現出去年開價是今年的底價，帶動整體928檔期總銷金額創史上新高，更首度出現千億元的案量。

不少區域房屢創新高，開價全面攻上4字頭，如三民區永信建設「謙樂」成交達5字頭，左營區浤圃建設「浤圃巨星」、棋琴建設「棋琴26重奏」等，也出現坐4望5行情。

黃詩萱預估，未來苓雅區興總建設「大觀在上」、前金區興富發「巴黎河左岸」高樓層有機會站上6字頭。

今年928檔期僅有少數區域、地上權住宅還有2字頭可買，如仁武、大寮等區域，以及城揚三民區地上權案「KS1」。

黃詩萱分析，隨著房價不斷墊高，挑戰民眾接受度，近期成交速度開始放慢，預估未來市場將出現價格盤整期，不過有建設題材的區域可帶來穩定的房市需求，仍有房市利多。(記者張雅雲/高雄報導)