黃甄妮被安俊朋公主抱直呼緊張。（三立提供）

黃甄妮在8點華劇《門當互懟愛上你》與安俊朋新婚，卻碰上像小三的婆婆，老公是十足的媽寶，黃甄妮常被晾在一旁，擺明就是「兩人的婚姻，三個人的晚餐」，連帶便當吃中飯都要與媽媽視訊對話，看在媳婦眼裡，心中就是一陣酸。

黃甄妮個性獨立，也比較粗線條，如果另一半依賴媽媽，對她而言，長輩的話確實可以細細體會與學習，多參考不是壞事。但媽寶和孝順是一線之隔，若遇上過於依賴的媽寶，黃甄妮會選擇先尊重對方並試著理解，如果能溝通和調整且有空間能夠一起成長，就不會是問題。

她認為媽寶其實很懂得照顧自己在乎的人，既細膩體貼又懂得愛人的男生其實很有魅力。安俊朋則笑說他是上一秒答應媽媽回家吃飯，下一秒女朋友約出門馬上就會把媽媽拋在腦後，「總不能這種事情都無法自己做決定，甚至還要聽媽媽意見吧！」

未婚的黃甄妮覺得其實自己屬於有個性的媳婦，生活中能擁有完整的自我空間對她來說很重要。安俊朋更直接表示婚後不會跟爸媽住，希望有自己和老婆的空間，「上班很累回到家很累，如果還不能完全的放鬆，會很心疼老婆。」再加上生活習慣的不同，難免有爭執，所以要透過距離產生一點美感。

這次2人在劇中有不少親熱床戲，還被稱為「激情小夫妻」，是劇中福利最好的一對。但黃甄妮坦言有過輕微的恐男症，對親密戲確實會比較沒有安全感，好在已經克服障礙，加上和安俊朋的相處很自在，累積足夠的信任，所以拍床戲不再有所顧忌或擔心。

唯一讓她緊張的是第一天進棚就要拍床戲，才剛進組，甚至都還沒暖身就要上床，她還說因為自己沒有床戲經驗，要在眾目睽睽之下投入激情浪漫氛圍，新手上路一切都很懵，加上當天趕拍攝進度，後面還有13場戲要拍，所以腦子裡想的都是「在棚內4機鏡頭要怎麼做才能讓拍攝更好？吻戲有什麼美感或需要怎樣的技巧才好看？怎樣能夠讓夫妻間的親密更真實的同時又展現可愛情趣？」面對好身材的安俊朋人在卻心不在，好在安俊朋床戲經驗豐富能帶戲，讓眾人意外原來黃甄妮在這方面根本就是小弱雞。

安俊朋對拍床戲沒什麼特別感覺，反倒是黃甄妮一聽到要被公主抱到床上，很緊張怕安俊朋抱不動，安俊朋說後來那場拍完，「我發現她比我還累，因為她說她被抱的時候全身很緊繃，核心一直用力。」雖然有親熱戲經驗，但這次戲裡是跟老婆，所以感覺好像不太一樣，他開玩笑說：「這也是我第一次當人夫。」