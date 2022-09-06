靜宜學生協助當地業者找出自己的特色，將產品標準化、精緻化及禮盒化，他們利用專業力，協助當地發展文創商品！(靜宜大學提供)

靜宜大學5名台文系學生，透過教育部「新南向學海築夢計畫」；利用暑假到馬來西亞與地方創生實驗室合作，協助當地業者進行產品包裝設計、撰寫品牌故事等。(靜宜大學提供)

靜宜大學5名台文系學生，透過教育部「新南向學海築夢計畫」，利用暑假至馬來西亞與地方創生實驗室合作，協助當地業者進行產品包裝設計、撰寫品牌故事等。學生馬晟瑋說，到國外實習形同將課程實體化，實際運用所學，是很棒的學習經驗，未來想返鄉回屏東利用專長協助地方創生發展故鄉村落。

靜宜校方指出，該校不僅擁有豐沛的國際化資源，也首創「411出國遊留學」制度，在4年大學生涯，至少寒暑假出國遊學1次，並留學當交換生1次；同時結合教育部學海飛颺、學海惜珠、學海築夢及新南向學海築夢等計畫資源，協助學生累積海外經驗，提升國際移動力。

靜宜5名台文系學生利用暑假，在馬來西亞停留近2個月，除協助「雪州新村好品大賽」，還包括台馬跨國農創線上論壇、檳城好農揪揪的海報處理、影片拍攝、剪輯及文案與新聞稿整理等。還實際參訪、見習吉隆坡、檳城、怡保等地的文創空間與博物館，與相關團隊進行交流。

其中，「雪州新村好品大賽」是由雪州新村土產業者與學生組隊，共創銀蜜金桔、阿河手工薑母茶及得利Pasto醬包等產品的包裝設計，同時協助品牌故事撰寫。靜宜學生除協助新村傳統業者轉型，並協助居民新創品牌，透過亮眼設計，為高齡化、少子化的新村創造地方品牌的辨識度。

靜宜學生馬晟瑋指出，獲知教育部「新南向學海築夢計畫」海外實習，立即申請到當地因人生地不熟，加上語言隔閡，過程很不容易。

馬晟瑋說，台灣的商品標示比馬來西亞完善，但馬來西亞為多種族國家，商品標示要兼顧各族群需求，除中文、英文，還要有馬來文，考驗排版及設計，並要協助當地業者找出自己的特色，將產品標準化、精緻化及禮盒化，他們利用專業力，協助當地發展文創商品。

張鈞爲表示，實習期間融入馬來西亞的多元共生社會，除接觸華人生活圈，也透過飲食文化、建築樣式及生活場景，瞭解馬來人和印度人的社會組成和生活型態。黃晨皓說，他之前曾申請「新南向學海築夢」到泰國實習，今年則順利到馬來西亞PLab地方創生實驗室實習；最大收穫是將台灣文化以多樣形式傳遞世界各國。

楊博丞指出，實習過程中參訪許多成功案例，不僅學習培訓管理、市場行銷，也協助在地商家重新設計品牌，更啟發以不同角度琢磨地方文化保存及發展，獲益良多！吳韋霆說，此次實習能直接面對廠商及問題點，將課堂的學習實際運用實務。