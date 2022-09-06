疾病管制署今(6)日公布國內新增1例本土登革熱病例，為居住高雄市前鎮區60歲男性，8月下旬陸續發燒、頭痛、肌肉痠痛、關節痛及腹瀉等症狀，兩度就醫並收治住院，確診登革熱，為今年國內第3例本土個案。

疾管署說明，該個案為60歲男性，居住在高雄市前鎮區，因為陸續出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、關節痛及腹瀉等症狀，分別於8月29日及31日就醫並收治住院，9月5日登革熱NS1快篩陽性，經醫院通報檢驗後確診感染登革熱，目前住院觀察中。

疾管署副署長莊人祥表示，該個案近期無國內外旅遊史，主要活動地點為高雄市住家附近，目前僅掌握到男子住家附近曾有越南返台的檢疫者（8月15日到8月18日），但是否為感染源，仍有待釐清。為防範疫情擴散，衛生單位已前往個案活動地周邊進行疫情調查、孳生源清除、化學防治及民眾衛教等工作，並加強醫療院所通報警覺。

疾管署統計，國內今(2022)年截至目前累計3例登革熱本土病例，分別為台中市2例及高雄市1例，另有30例境外移入病例，感染國家分別自越南(18例)、印尼(5例)、菲律賓(2例)、新加坡(2例)、泰國(1例)、緬甸(1例)、宏都拉斯(1例)移入。

另依監測資料顯示，國際登革熱疫情上升，鄰近之東南亞／南亞多國包括寮國、斯里蘭卡、越南、菲律賓、泰國及馬來西亞疫情處高峰或持續上升，並高於去年同期。另美洲地區疫情持續，累計報告超過225萬例，以南美洲巴西逾200萬例報告數為多，已為去年同期2.5倍，祕魯、哥倫比亞、尼加拉瓜及厄瓜多等疫情亦嚴峻。

疾管署呼籲，近期國內各地持續有降雨機會，請民眾雨後應加強住家戶內外環境整頓及孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」；若需長時間在戶外活動，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知活動史，以利醫療院所即時診療及通報。

此外，也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者之TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位採取防治工作。有關登革熱相關資訊可至疾管署全球資訊網(https：／／www.cdc.gov.tw)查閱，或撥打免付費防疫專線1922(0800-001922)洽詢。