溫馨家園開辦至今已1年多，經常聽到孩子們的讀書聲及歡笑聲，假日也安排活動讓孩子參加，孩子們發自內心感激縣長媽媽張麗善為他們著想。（本報資料照片）

在北港鎮北辰國小校長陳明誌積極協助下，校內閒置教室改造為溫馨家園宿舍、教室、淋浴間、曬衣間，目前有數名孩子在此安心住宿、讀書。（本報資料照片）

去年因台西鄉孩子的一封信，雲林縣長張麗善動念在一所國小校園內設置「溫馨家園」，讓需要被照顧的孩子們有人照顧，縣府教育處長邱孝文、北港鎮北辰國小校長陳明誌積極協助，把校內閒置教室改造為宿舍、教室、淋浴間、曬衣間，目前有數名孩子在此安心住宿、讀書。

入住溫馨家園的孩子有些是來自單親家庭，有些來自弱勢家庭，家長們很感謝縣長張麗善、北辰國小校長陳明誌提供這麼好的環境讓孩子們居住，家長、親人去工作可以無後顧之憂，減少家庭負擔。

溫馨家園開辦至今已1年多，經常聽到孩子們的讀書聲及歡笑聲，假日也安排活動讓孩子參加，孩子們發自內心感激縣長媽媽（張麗善）為他們著想。

校長陳明誌表示，他始終堅信，只要給予孩子們足夠的愛，澆灌他們的心靈，每一個孩子都能擁有美好的未來。

教育處長邱孝文表示，溫馨家園成立的緣起是去年一封來自台西鄉孩子的信，張麗善縣長有感於社會角落還是有一群需要照顧的孩子們，而他們不知道該怎麼跟外界求助。

邱孝文說，縣府成立溫馨家園，除了讓面臨生活困境的孩子們有一個舒適的生活環境、好的學習環境，也是讓這群孩子們知道社會上有人關心他們，政府與他們在一起，教育部門一定會竭盡全力為他們努力。

縣長張麗善表示，衷心希望所有的孩子都能幸福快樂的生活，健康快樂的成長，也真心希望社會各界能給予孩子更多的關懷，讓他們知道自己學有所成後，能為社會做點貢獻，像社會善心人士一樣去幫助別人，讓這份大愛可以一直循環下去。

北辰國小溫馨家園目前提供給一、因經濟弱勢以致家庭無力照顧的孩子們；二、因家庭因素無法正常上學有住宿需求者；三、家庭經濟弱勢且單親或是隔代教養、撫養者非親屬等難以提供學生生活照顧者；四、評估有必要入住者，都可以跟北辰國小提出申請。