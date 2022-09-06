民眾黨立委邱臣遠今於立院召開記者會表示，台中清泉崗機場有極高的發展潛力，其機場周邊聚落有需多工業區，也是中小企業的大本營，但因為清泉崗機場「軍民共用」的特性、航空管制讓大型客機無法停靠，讓台中的雙港優勢無法完全發揮，對此他呼籲交通部、民航局與國防部研議放寬飛航限制，帶動地方產業與經濟發展。

邱臣遠指出，台中具有完整的機械產業及航太零組件產業上下游供應鏈體系，也是精密機械產業聚落，適合發展航太維修市場，應倚仗其優勢建立轉運中心，推動智慧機械與航太產業發展。他表示，清泉崗機場未來應以國際機場格局為目標，加速推動新建第三國際航廈、民用跑道等設施。

邱臣遠提出三點訴求，一、要求清泉崗機場宵禁將從現有晚上11點到隔天上午7點，縮短為12點到7點，以增加可容納的航班，延後時間可吸引夜間航班停留。二、要求民航局及國防部，建設新的民用機跑道，提供民航機專線專用，落實軍民分流。三、求政府加速機場周邊計畫區土地規劃，盡速完成國道三號機場聯絡道設計，並要增購空橋設備，來提前因應可能復甦的人流。

民航局副局長方志文回應，民航局現在已經完成「臺中機場2035年整體規劃」，以「區域性國際機場」、「國內線幹線機場」、「低成本航空基地」、「航太關聯產業核定」等定位，積極發展推動相關建設，預期目標年(2035年)年運量約為502萬人次，並設定以年運量1000萬人次之規模，作為未來發展願景，檢討適時進入陽西區擴大發展；另外也規劃於既有航站區北側新建第三航廈，正在加速辦理綜合規劃作業中，進一步來提升臺中機場的使用效率。