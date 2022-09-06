苗栗今天確診分布圖。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

確診趨勢圖。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天6日新增新冠肺炎本土確診925例，其中男性427人、女性498人，年齡分布1歲以下至95歲，自今年1月1日至9月6日0時，累積本土案例11萬8125人，人口占比確診率達22.07%。

衛生局指出，苗縣疫情由本年度第23週一週內確診1萬2445人達高峰，降溫發展至第35週達一周4787人確診，至上周第36周確診人數5507人，確診上升15%，以確診趨勢圖來研判已有升溫趨勢。

衛生局長張蕊仙表示，根據中央疫情指揮中心統計，截至9月3日，國內已有9833人重複感染，苗栗則為95例。現有研究顯示，BA.4、BA.5致重症機率尚無明顯增高，但傳染力已提高，仍須嚴密監測。

另外，除新冠肺炎疫情外，依據衛福部疾病管制署統計資料顯示，今年登革熱病例已有32例(30例境外移入、2例本土)，其中苗栗縣有2例越南境外移入病例。

軒蘭諾颱風來襲導致降雨發生，如未及時將積水容器清除刷洗，便容易滋生病媒蚊，徐耀昌縣長叮嚀鄉親惟有落實「巡、倒、清、刷」，才可避免病媒蚊孳生而產生疫病。

此外，隨著國門邊境及檢疫措施放寬，登革熱流行風險增高，民眾若前往至東南亞及南亞國家，外出活動時做好防蚊自主管理，返國後14日內，請密切留意自身健康情況，如出現發燒、頭痛、肌肉關節痠痛等疑似症狀，勿自行服藥，儘速就醫並主動告知醫師旅遊史。

縣長徐耀昌說，疫情發生已2年多，民眾對防疫措施也會產生疲乏而疏於防範，中秋、重陽將近，各類活動陸續辦理，呼籲鄉親打疫苗、戴口罩、有症狀要篩檢，做好防疫、降低染疫發生率，注意個人衛生。守護自己及家人健康，共同維護社區安全防線。