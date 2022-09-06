警消獲報趕往現場救援，敲車窗時發現劉男居然是墜入夢鄉。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

劉男駕駛Toyota Alphard箱型車停在車陣中，因在上班時間，還一度造成塞車。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄22歲劉姓男子昨日晚間與2名友人到酒店喝酒狂歡，今日早上劉男載友人返家途中，3人疑似不勝酒力以及徹夜狂歡下的疲倦感，居然都睡著了，後方駕駛見劉男車雖還在發動，但綠燈以久都未起步，擔心有異報警，警消獲報到場才發現是劉男睡著了。警方盤查劉男發現他是無照駕駛，實施酒測值達0.24，雖未達公共危險罪標準，但還是依無照、酒駕開罰外，也吊扣車輛牌照。

劉男昨日與2名友人到酒店喝酒徹夜狂歡，狂歡途中喝了些許酒，今日早上打算與友人返家，8時45分許開著Toyota Alphard箱型車行經三民區民族一路段停等紅綠燈時，疑似紅綠燈秒數太長，再加上不勝酒力以及徹夜狂歡下的疲倦感雙重打擊下，3人居然在車陣中睡著了。

後方駕駛見劉男車雖還在發動，但綠燈卻遲遲未起步，擔心劉男身體是否有異，趕緊報警，三民二分局鼎金所與救護人員獲報立即趕往現場，「睡著了是不是？」救護人員敲車窗時，發現劉男與友人瞬間驚醒，「沒有、沒有，我沒事！」雖劉男拚命否認，但睡醒惺忪的面貌還是出賣了他。

警方先叫劉男熄火下車接受盤查，經查劉男為無照駕駛，酒測值達0.24，雖未達到公共危險罪規定，但還是依道交條例開罰無照、酒駕的部分開罰，並吊扣牌照。劉男不料此次狂歡歸來，不僅得吃上至少36000元的罰單外，自己愛車也遭吊扣，實在得不償失。

警方呼籲，民眾飲酒後可叫計程車或請代駕接送，千萬不要以身試法酒後駕車，以免造成多起家庭悲劇，得不償失害人又害己。