搶中秋連假餐飲商機，85度全台門市在9月11日舉辦大杯拿鐵第2杯25元活動，等同原價63折優惠，當天限時12小時搶購，標榜萬物齊漲抗通膨，為消費者省荷包。

85度C的慶中秋活動自9月11日早上10點到晚上10點，全台門市大杯拿鐵咖啡第二杯特價25元，兩杯原價190元，活動期間購買只要120元，換算原價63折，現場每人限購三組（一組2杯），不限冰熱、寄杯辦法依各門市公告為主，85 Cafe APP線上訂餐外帶/外送無此優惠，相當適合每天都要來一杯拿鐵的民眾，趁著優惠時段把拿鐵咖啡買起來。

除了大杯拿鐵優惠，85度麵包坊也推出兩款超爆餡卡士達可頌，嚴選法國T55冠軍比賽專用麵粉，堆疊出層次分明的可頌麵包，外皮口感略帶酥脆，內餡口味有「芋泥卡士達」和「黑芝麻卡士達」兩種，皆以奶香味十足的卡士達醬特調芋泥和黑芝麻。芋泥卡士達餡香濃綿密，黑芝麻卡士達餡則是香氣十足，兩種口味甜而不膩，超大氣的內餡填好填滿，一口咬下在舌尖爆餡，大大滿足。即日起，全台85℃烘焙坊上市，原價單顆28元，現在兩種口味，特價任選兩入只要49元，銅板價就能滿足味蕾。