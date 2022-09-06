全家與永續時尚品牌FYNE聯名，推可回收服裝，材質面料均不馬虎。（全家提供）

為響應環保署「淨零綠生活」，超商也跟進推出相關措施與優惠，7-11為離島地區量身打造全新「減少一次性垃圾」方案，並在門市內設置「自動資源回收機」，更推展自備飲料杯每杯現省5元折扣。全家則為鼓勵民眾減少使用一次性飲料杯，於雙北100間店鋪導入「Let's Café 永續杯循環站」提供民眾循環杯免費借用服務，還加碼送咖啡優惠券。

7-11「減少一次性垃圾」方案，從門市商品訂貨著手調整，首先將多數寶特瓶飲料改為易於回收的鋁罐材質，包裝食品和冷藏乳品以家庭號大包裝規格為主，藉此減少包裝垃圾產生，鮮食商品方面，7-ELEVEN採用塑膠減量的微波鮮食便當，像是經典奮起湖便當、蒜味香腸便當均換上圓形紙盒新裝、原先的塑膠上蓋調整為塑料較少的封膜。

另今年6月推展自備飲料杯每杯現省5元折扣，亦與離島當地環保局、社會企業合作「離島一次性飲料杯減量計畫」，目前於蘭嶼、小琉球及綠島7-ELEVEN門市提供可循環使用的杯子租借。而門市內的「自動資源回收機」內建回饋機制，凡回收5支寶特瓶即可獲得1元門市購物折抵金，方便在地居民就近回收，也間接提高了當地淨灘活動的舉辦頻率。

全家同樣響應環保，今年6月底執行折扣5元的自備杯優惠以來，於店內使用環保杯比例從原先6％提升至12％；為鼓勵民眾減少使用一次性飲料杯，全家更於雙北100間店鋪導入「Let's Café 永續杯循環站」提供民眾循環杯免費借用服務，並於7日至11月1日加碼回饋，凡租借即贈送大杯單品美式咖啡半價優惠券(冷熱不限)。

全家先前也與永續時尚品牌FYNE聯名，於自有電商平台全家行動購、會員APP全＋1商城，獨家推出6款簡單的夏日必備單品，讓環保與時尚不再衝突。FYNE X FamilyMart聯名系列，包含男女 T-shirt、男女短褲、Polo衫、罩衫，每款商品皆加入FYNE與 FamilyMart 聯名限定永續循環logo。選用親柔舒適、吸濕快乾的面料，從線材、鈕扣到衣材都100％可回收，同步運用可分解的包材包裝。