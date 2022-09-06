韓團BLACKPINK近期暌違兩年回歸、登上MTV音樂錄影帶大獎頻繁曝光，再加上防彈少年團V的戀情，讓Jennie成為近期的話題焦點，日前其代言的Calvin Klein內衣系列也正式公開全系列的形象大片，品牌也大手筆地包下位於紐約、洛杉磯精華區的大塊廣告看板，在形象大片曝光的同日上傳至看板前興奮拍照的認證照，其中廣告片中她僅著比基尼內衣便大方上陣、自信秀出好身材。

Jennie最新Calvin Klein廣告釋出。（Calvin Klein提供）

Jennie性感照再發 新季單肩內衣超誘人（Calvin Klein提供）

在品牌官方釋出的系列大片中，除先前已釋出的黑白比基尼內衣造型外，還釋出更多造型，例如品牌全新設計Modern Cotton的單肩抹胸內衣，露出直角肩即使穿著運動褲，也十分率性有型，以及經典的極簡Bonded Flex無鋼圈比基尼系列。

75歲奧斯卡影后蘇珊莎蘭登也受邀拍攝Calvin Klein廣告片。（Calvin Klein提供）

本季形象大片是由Alasdair McLellan拍攝，特點是日常生活中隨處可見的時刻，除Jennie外品牌還特別邀請演員與導演克蘿伊·塞凡妮(Chloë Sevigny)、影歌雙棲才子多米尼克·菲克(Dominic Fike)、Michaela Jaé Rodriguez、演員與製作人的葉海亞阿巴杜–馬汀二世(Yahya Abdul-Mateen II)等人共同出演。