縣長王惠美得知後，當晚也偕同警察局長吳坤旭到醫院探視。（本報資料照片）

周志中說，陳女雖然肋骨斷了幾根，但恢復情況良好，早上探望她時情緒也相當穩定，目前可以坐幾來自己飲食。（院方提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣43歲的陳姓新手媽媽2日騎機車行經員林市，不慎遭強風吹斷的紅綠燈桿砸成重傷。（本報資料照片）

彰化縣43歲的陳姓新手媽媽2日騎機車行經員林市，不慎遭強風吹斷的紅綠燈桿砸成重傷，經過彰化基督教醫院手術與照顧，昨天下午已經從加護病房轉到普通病房，彰基發言人周志中指出，陳姓新手媽媽包括情緒、生命跡象都穩定，頸椎恢復情況良好，固定器已經拿掉，目前可以坐起自行飲食，呼籲大家持續集氣，幫新手媽加油打氣。

彰基發言人周志中指出，陳女的左右肋骨均有斷裂，且脊椎脫位，導致下半身麻痺，恢復行走的機率不高，但院方仍會積極提供治療，昨天下午從加護病房轉到普通病房，生命跡象包括體溫、心跳、呼吸次數、血氧濃度等都正常。

周志中說，陳女雖然肋骨斷了幾根，但恢復情況良好，早上探望她時情緒也相當穩定，目前可以坐幾來自己飲食，而頸椎受傷的部分恢復情況穩定，固定氣已經拿掉，剩餘的胸椎、腰椎等，院方給予相當完善的治療與固定，情況還算穩定。

周志中強調，雖然陳女目前情況都算穩定，但下半身仍有麻痺的情況，不過院方沒有放棄任何治療的機會，目前積極給予復健與相關治療，也希望大家能夠繼續幫陳女士集氣，為她加油打氣。