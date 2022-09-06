詐騙集團36歲蘇柏源涉嫌1日槍殺27歲陳姓、28歲楊姓男子後逃亡。蘇男4日被逮，桃園地檢署5日深夜向桃園地院聲押，經審理後，法官認犯罪嫌疑重大，且有逃亡事實，裁定羈押禁見，黃姓友人則是7萬元交保

檢方表示，2日凌晨獲報桃園區中華路套房內發生槍擊命案造成2人死亡之案件後，立即由主任檢察官呂象吾及檢察官劉威宏組成專案小組，指揮桃園市警察局桃園分局積極查緝犯嫌到案。為求深入瞭解案情，劉威宏隨即趕赴命案現場進行勘驗、複訊相關證人並開立拘票命警方將蘇男拘提到案。同時也緊急與法醫研究所聯繫，5日上午對死者解剖，釐清死因。

檢方訊問完畢後，蘇男因殺人罪罪嫌重大且有逃亡事實，向法院聲請羈押，至於黃男藏匿人犯部分命交保7萬元。蘇男經桃園地院審理後，裁定羈押禁見。檢方表示，為落實對犯罪被害人的保護，案發後隨即連繫犯罪被害人保護協會桃園分會，該會2日中午即前往慰問並陪同家人進行相驗，日後亦將視家屬需求提供專業律師為家屬進行法律協助，力求於偵查犯罪之同時，兼顧被害人法律權益保障。