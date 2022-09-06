印度中部日前發生令社會人心惶惶的保全連續殺人案，19歲男子德魯夫（Shivprasad Dhruve）5天內連續殺害4名保全，他落網後接受偵訊時還邊笑邊講，因為不喜歡工作時偷睡覺的人所以痛下毒手。

Aged 19 years, the serial killer, who killed 3 chowkidars in 3 nights in Sagar district, arrested from Bhopal. Hours before arrest, he killed a 23-year-old chowkidar outside marble showroom in Bhopal. CCTV grabs show the last murder. @NewIndianXpress @TheMornStandard @santwana99 pic.twitter.com/xnMkQ548K5 — Anuraag Singh (@anuraag_niebpl) September 2, 2022

《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，印度中部馬德雅省（Madhya Pradesh）薩格爾市（Sagar）及大城博帕爾（Bhopal），自8月28日至9月1日5天內，共有4名保全接連被殺害，警方2日凌晨透過監視器畫面逮捕19歲兇嫌德魯夫。

警方表示整個偵訊過程中德魯夫都面帶微笑，稱因為不喜歡有人在工作時偷睡覺而痛下殺手。

Between August 28 and September 1, Shivprasad Dhruve killed three people, all security guards. https://t.co/njWmEAp1k8 — Hindustan Times (@htTweets) September 2, 2022

薩格爾警察局警司庫什瓦哈（Vikram Singh Kushwaha）表示，德魯夫還是青少年時就有犯罪紀錄，2018年曾攻擊工作的餐廳老闆，他後來到印度南部果阿省（Goa）的餐廳當服務生，8月才回到薩格爾。

庫什瓦哈指出，德魯夫犯下的第一起謀殺案發生在8月28日，他殺害57歲的車庫保全洛迪（Kalyan Lodhi），當天凌晨1時德魯夫看到正在睡覺的洛迪，於是拿起工廠的鐵鎚猛砸洛迪的頭。

隔日德魯夫在路上閒逛時，看到值班中的60歲大學保全杜貝（Shambhu Saran Dubey）正在睡覺，當時是下午1時30分，於是德魯夫拿起石頭猛砸杜貝的頭。

保全被殺的新聞逐漸傳開後，德魯夫開始認為殺人可以變有名，8月31日他殺害45歲的工地保全阿希爾瓦爾（Mangal Ahirwar）。

此時薩格爾警方向大眾公告懸賞保全殺人犯，於是德魯夫轉而前往馬德雅省另一大城博帕爾，當他在當地遊蕩時，在一座大理石倉庫內發現正在睡覺的27歲保全維爾馬（Sonu Verma），德魯夫又拿起大理石板往維爾馬的頭砸去。印度媒體後續也公布德魯夫拿大理石板砸向維爾馬的畫面。

#Breaking#MadhyaPradesh Serial Killer nabbed after four kills: Had committed three murders in Sagar and one in Bhopal- targets usually private security workers such as watchmen and guards.@kritsween and @Gurjarrrrr with more on the arrest. pic.twitter.com/KgobTPqqv9 — TIMES NOW (@TimesNow) September 2, 2022

在薩格爾一間展示廳擔任保全的薩胡（Hallu Sahu）回憶，8月30日當晚他見到德魯夫2次，當時他躺在床上，他說德魯夫向他要一根菸，並告訴他「我討厭在夜裡睡覺的人」，薩胡心有餘悸地說：「我還活著是因為那晚我沒睡著。」

針對德魯夫只因為有人在值班時睡覺就殺人，受害者家屬感到不可置信，遇害的大學保全杜貝的兒子拉胡爾（Rahul Dubey）表示：「我不敢相信我爸因為睡覺就被殺了，我爸過去6年都在這所大學當保全。」