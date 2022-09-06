癌症是僅次於意外事件、造成兒童死亡的第2大原因，在每年新發癌症的500位癌童中，以新發個案數約125位的急性淋巴性白血病發生率最高。儘管抗病之路沉重且漫長，但積極採納正規治療，約有8～9成的癌童可治癒，剩餘1～2成治療反應不佳、疾病復發的患者，除異體幹細胞移植外，細胞免疫治療的一次性注射，亦有望帶來治癒曙光。若兒童出現骨骼或關節疼痛、蒼白疲勞虛弱、淋巴結腫塊等8大症狀，就應及時就醫。

財團法人中華民國兒童癌症基金會董事長林東燦表示，所有兒童癌症之中以兒童急性淋巴性白血病（pALL）佔比最高，發生率高達2成5，平均每4個癌症兒童就有1人罹病。兒童癌症基金會執行長、和信治癌中心醫院小兒血液腫瘤科主治醫師陳博文表示，急性淋巴性白血病好發於未滿18歲的兒童，以3～5歲之間居多，成人發病的機率則較低。

陳博文表示，患者在發病後，淋巴系統與骨髓會製造出過量且不成熟的淋巴細胞，這些多而無用的淋巴細胞會壓迫正常血球、淋巴細胞的生成空間，全面衝擊身體機能，也因病程發展快又猛，未及時採納正規治療，短短幾個月就會造成生命危險，至今仍是造成最多兒童死亡的癌症之首。

儘管兒童急性淋巴性白血病病程發展快速，但初期的症狀卻不典型。陳博文說，民眾容易與病毒或細菌感染、撞傷、生長痛等搞混，若兒童出現8大症狀，包含骨骼或關節疼痛、蒼白疲勞虛弱、淋巴結出現觸壓無痛感的腫塊、皮膚紅疹、莫名發燒、腹脹腹痛、瘀青與流血不止、食慾不佳，應提高警覺，及時帶孩子到小兒血液腫瘤科進行骨髓與血液檢查，爭取更高的治癒機會。

剛晉身新手爸爸的公益活動大使黃子佼表示，兒童血癌雖然無法預防，但可以透過了解疾病衛教與治療方式來緩解焦慮感，還能幫助兒童掌握黃金治療期。兒童急性淋巴性白血病只要積極治療，約有8～9成可在第一線的化療與標靶藥物階段治癒，但兒童癌症基金會副執行長、台大醫院小兒部血液腫瘤科主治醫師周獻堂說，仍有1～2成的癌童可能因基因的關係，對化療反應不佳或是容易復發，過往這些兒童須完成異體幹細胞移植才有機會控制與爭取治癒，不僅需先配對到合適的幹細胞，還須採用高劑量化療，才有機會暫時殺滅癌細胞，容易留下永久性後遺症，未來發生癌症的風險也會增加。

此外，周獻堂表示，為了避免植入的幹細胞攻擊原本癌童自身的器官，這些兒童可能需要終生服用免疫抑制劑，治療時間從2～3年延長為終生抗戰，餘生可能都暴露於感染的風險中，飲食、外出都有諸多限制。

所幸，現已有細胞免疫治療可用。周獻堂表示，目前臨床上有2種方式，傳統的細胞免疫治療，透過大量複製免疫細胞盡可能的增加殺滅癌細胞的機會，另一種則會先在免疫細胞上安裝上可以精準找出癌細胞的基因，如同導彈一樣精準殺滅癌細胞，一次性治療即有望迎來治癒曙光。由於治療武器來自於自身，無須受到高劑量化療的折騰。目前國內已有1例成功的細胞免疫治療成功案例，由於治療費用容易對患者家庭帶來較大的經濟負擔，他希望政府聽見癌童家庭的心聲，藉健保資源支持癌症家庭。