台東6日清晨發生罕見意外，38歲林姓男子在家中爬高取物時不慎跌落，竟被豎立的釣魚竿從下顎刺入、從右眼穿出。男子經初步治療，等待手術過程中竟不顧攔阻逃離醫院。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東6日清晨發生罕見意外，38歲林姓男子在家中爬高取物時不慎跌落，竟被豎立的釣魚竿從下顎刺入、從右眼穿出。男子經初步治療，等待手術過程中竟不顧攔阻逃離醫院。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東6日清晨發生罕見意外，38歲林姓男子在家中爬高取物時不慎跌落，竟被豎立的釣魚竿從下顎刺入、從右眼穿出，消防人員獲報後先初步切割釣竿，將男子送醫，留下約40公分長釣竿仍插在頭上，男子意識清楚。未料經急診處理等待手術前，林男竟不顧院方攔阻，45分鐘步行近2公里，經院方一路尾隨規勸才上救護車，目前已在醫院手術中。

今天清晨因意外造成穿刺傷的林男，經醫院急診處理後，等待進開刀房手術，他要求「想要出去外面」，被急診人員以安全為由予以拒絕，未料他直接從病床上離開，警衛、醫師、護理師、家屬攔阻皆無效，林男一路從長沙街至康樂橋，最後到工業區內盛發重機修理廠，終於被救護人員勸上救護車，轉送馬偕就醫。

目擊民眾表示，男子走出急診時還穿著醫院衣服，許多人在旁勸阻，但林不接受攔阻、執意要離開，並脫下衣服，僅穿著紙尿褲往外走，家屬、急診醫師、護理師和駐衛警都跟著追出，並報警請警方協助。

民眾說，林男光著身子、走起來相當快速，一點都不像是受重傷患者，甚至還把貼在右眼上紗布眼罩取下，有不少路人看到他下顎及右眼傷口都嚇壞了。

據透露，林姓男子在接受緊急治療後，應有使用止痛劑，才暫時不覺得傷口疼痛，推測他身體應算健康，或許還有其他特別原因，才想要離開醫院。