中和2歲男童恩恩案持續引發社會關注，民進黨新北市長參選人林佳龍今(6)日在板橋的競選辦公室出席助選團成立活動時，提及此事仍難掩怒氣；他說，侯友宜在處理恩恩案時的無情，傷了很多人的心，呼籲侯市長回頭是岸，找回良知跟同理心，給恩恩的家人一個真相。

林佳龍表示，恩恩案發生至今已5個月，他要提醒侯市長，恩恩的父母一直是要追求真相，提起國賠只是一個手段，但最主要還是因為有很多資訊都還沒公布，包括這些錄音、通聯記錄等。

他說，侯市長應該要有良知跟同理心，回到人本的角度出發，恩恩爸在家人受到疫情離開而在傷痛時，還要憑著一己之力，去跟龐大的政府機器對抗。

林佳龍指出，真相在侯市長手裡，侯市長回頭是岸，侯市長回到基本的良知跟同理心，重新審視你自己在處理恩恩案的那種無情，真的傷了很多人的心，要理解一個失去孩子的父母，他們幾乎是在對抗整個國家機器，其實要的就是給他一個真相，讓未來不會再出現下一個恩恩，「侯市長，真相在你手中，你可以來促成這件事情，讓社會有可以走出傷痛的機會」。

林家龍也說，自己在面對太魯閣號事故而離職的時候，當時也講過一句話，「我先是一個人，才是一個交通部長」，我們政治人物有時會受到權位的束縛，但其實回到人本，侯市長有重新檢視恩恩案的機會，我們一起幫社會走出傷痛，給恩恩的家人一個真相，不要再讓這件事情持續傷害彼此，也讓社會無法走出傷痛。