九合一選舉進入倒數，台北市長選戰尤為眾所矚目！國民黨副秘書長李彥秀指出，這場台北市長選戰，每份民調無論誰第一誰第二，第一名跟第二名的誤差範圍都在六趴，很多人都說趨勢確定，但她認為這場選戰是史詩級選戰，要觀察到選戰最後一刻才知道。她也坦言，這場台北市長選戰很難有棄保效應，她認為，誰能在最後這三個月犯越少錯誤，誰就越有機會當選，這場選戰基本盤非常重要。

國民黨副秘書長李彥秀5日接受「宅神」朱學恆主持的《朱學恒的阿宅萬事通事務所》節目訪問時指出，這場台北市長選戰，每份民調無論誰第一誰第二，所有一跟二的誤差範圍都在六趴，雖然很多人都說趨勢確定，但她認為這場選戰是史詩級選戰，要觀察到選戰最後一刻才知道。她也提及，這場台北市長選戰很詭異，因為談棄保的前提是民調在兩成以下，但黃珊珊已經在兩成左右，因此很難有棄保效應。她強調，誰在最後這三個月犯越少錯誤，就有機會當選，這場選戰基本盤非常重要！

宅神提及，蔣萬安一開始看好度非常高，大家剛開始也很期待他跟陳時中對打，但現在卻呈現三國鼎立，問題出在哪裡？李彥秀則說以一般分析選戰，蔣萬安是最早確定要參選的人，黃珊珊當時則是要用哪個政黨參選、何時辭職都不確定，陳時中更是在7月13日才確定參選。她說一般要等候選人底定，跑過一個月或一個半月之後，才有看到整個選舉的局勢。所謂的「局」就是政黨結構背後有一些基本盤，「勢」就是分析選戰政策、政見。她認為，說蔣萬安民調從五成跌到三成，對蔣來說不太公平，要等全部候選人底定後開始起跑，才會來去看局勢。她說國民黨在台北市整體基本盤了不起四成多，雖然很多人說國民黨基本盤在台北是藍大於綠，但若從各政黨支持度、分析幾次市長得票數去討論，會比較客觀。

李彥秀也提及，蔣萬安應該要跟黃珊珊區隔開，各自有各自擅長跟優勢，應該讓台北市民覺得非投蔣萬安不可，魅力必須要在。李也提及，台北市長最經典選戰是台北市前市長黃大洲、中廣董事長趙少康那次，而這次又是一次大家看不懂的選舉，最後誰能入主台北市，要到最後關鍵時刻才看的出來。

針對日前有民調顯示，民進黨參選人陳時中在無黨籍參選人黃珊珊的大本營港湖區，暴衝到第一名，李彥秀則表示，這份民調雖凸顯黃珊珊在港湖有深耕，但也凸顯出黃珊珊和蔣萬安的分票結果，就是陳時中會第一。她提及在基層跑時，有聽到藍軍在台北市的焦慮！她說黃珊珊有不錯的地方，蔣萬安也有他的優勢，很多國民黨支持者更怕陳時中當選，因此這份民調也顯示出很多藍軍的焦慮，就是蔣萬安和黃珊珊萬一出現分票情形，會不會最終變成陳時中當選。