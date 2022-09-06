高雄市長陳其邁今（6）日走訪大林蒲，前往鳳林宮參拜，沿海6里里長隨行，力挺陳其邁連任。（柯宗緯翻攝）

高雄市長陳其邁今（6）日走訪大林蒲，前往鳳林宮參拜，沿海6里里長隨行，力挺陳其邁連任。（柯宗緯翻攝）

大林蒲遷村案懸而未決，高雄市長陳其邁今（6）日走訪大林蒲，前往鳳林宮參拜，沿海6里里長隨行，眾人肯定陳其邁多次到大林蒲傾聽民意，用誠意化解元中疑慮，解決遷村問題，因此全力支持他連任，盼繼續替居民爭取更好遷村權益。日前國民黨高雄市長參選人柯志恩也前往大林蒲傾聽民意，陳其邁此舉也嗅出固樁意味濃厚。

陳其邁上任後，針對大林蒲遷村案3度舉辦說明會，最新一次在7月底舉辦的說明會上，陳其邁更釋出4大利多，包括安置地區土地容積提升、農業區土地得以區段徵收方式換選住宅區、鳳鼻頭漁船（筏）收購、興建獨棟綜合性活動中心暨文化館，但地方仍有雜音，最後無法達成共識，陳其邁強調「會繼續開下去，直到大家都滿意，歡喜遷新厝為止」。

陳其邁今早無公開行程，特別前往大林蒲鳳林宮，沿海6里里長包括張宇讚、黃文裕、李月雲、許再生、洪富賢、陳信雄及廟方張永城主委陪同參香，事後里長們與居民拿著寫有「大林蒲沿海六里力挺陳其邁」、「高雄是我們的家」、「進步高雄，幸福高雄」、「邁邁市長我愛你」等手舉牌，與陳其邁在廟前合影，也嗅出陳其邁積極固樁意味濃厚。

小港區里長主席張宇讚指出，高雄市政府已召開3次地方說明會，每場陳其邁都親自主持，居民對於遷村的期待市府團隊都有聽進去，市長也承諾鄉親未來將持續就遷村計畫蒐整各方意見、再精進方案與中央磋商，協助地方爭取到最優惠條件，讓大家都滿意，以歡喜的心情換新厝。

張宇讚提到，市長多次走訪大林蒲沿海6里深受地方肯定。市府團隊積極回應民意，正視大林蒲遷村議題並顧及在地民眾權益，稱讚陳其邁是「勇於任事的地方大家長」，他全力支持市長連任。

鳳興里里長洪富賢長期關心大林蒲遷村案，他肯定陳其邁市長對大林蒲的重視，是解決問題的市長，遷村是地方的大事，希望市長繼續傾聽地方意見。

沿海6里里長表示，遷村議題對於沿海6里鄉親而言是首要關心的事，因此今天才站出來表態力挺，希望市長連任為遷村計畫持續努力，為鄉親爭取最大福祉。