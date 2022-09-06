古典管弦樂團每出都有正式的演出。（古典管弦樂團提供）

有「管弦樂中部天團」之稱的古典管弦樂團，本月17日將舉辦2022秋季團團員甄選，並首度開辦「大師講座」，邀請俄羅斯小提琴名家列夫索羅多尼可夫（Lev Solodovnikov）傳授基本功，樂團創辦人兼音樂總監曾慶然說，希望培養年輕世代站上國際舞台。

曾慶然出生南投草屯，從小受愛好古典樂的父親薰陶，6歲開始學習小提琴，他曾擔任國立台灣交響樂團首席，1997年成立古典管弦樂團，該樂團曾連續多年獲選為台中市傑出演藝團隊，每半年徵選1次團員，因師資陣容堅強，且入選後不但可參加課程研習、進行期末公演，吸引許多對音樂有興趣的學生報名，是中部古典管弦樂界天團。

古典管弦樂團師資包括前國家交響樂團首席吳庭毓、李斯特國際鋼琴大賽首獎張欽全、國內最資深的音樂導聆講師之一余濟倫等人，曾慶然說，今年初樂團更邀請俄羅斯小提琴家列夫索羅多尼可夫開設基本功課程，針對基礎的運弓、持琴、指法、換把位、抖音等加以指導，希望讓團員、老師有機會向大師學習，奠定好的基礎。

曾慶然強調，藝術需要透過愛與關懷，琴才能拉得更加自然、優雅，基本功很不簡單，「拉琴如果聳肩用力去壓，身體和意志無法共鳴，好像揹著沙包衝百米，很殘忍。人和琴是合作關係，如果努力卻不給它自由，人和琴不會起共鳴。」透過大師講堂希望在年輕學生心中種下對音樂的憧憬，將來逐步實現音樂夢。

列夫索羅多尼可夫原本於莫斯科柴可斯夫斯基中央音樂學院任教，以深刻的藝術性演出與燦爛的小提琴技法聞名，有新生代炫技小提琴王子之稱，曾慶然說，一般學子平常難接觸到國際級師資，希望透過課程，讓喜愛音樂的人，有更多元的管道得到大師親自點撥。