IC測試載板廠雍智科技(6683)雖受客戶認證時程遞延影響，2022年8月營收仍較7月回升、改寫同期次高，公司預期第三季仍有旺季效應。法人預期雍智第三季營收可望成長、有機會再創高，全年營收估維持成長表現。

雍智股價1日觸及258元的2個月高點，近日受大盤走弱影響拉回修正，今（6）日小漲0.22％開出後受賣壓出籠拖累翻黑，一度挫跌6.17％至213元，截至午盤跌幅有所收斂、仍跌逾3.5％，表現明顯偏弱。

雍智公布2022年8月自結營收1.35億元，較7月1.3億元成長3.18％、但較去年同期1.39億元減少3.45％，仍創同期次高。累計前8月自結營收10.23億元，較去年同期9.88億元成長3.47％，續創同期新高。

雍智表示，8月營收略遜於去年同期，主因受客戶認證時程遞延影響，目前訂單面並未出現變化，預期第三季仍有旺季效應。法人認為，雍智第三季營收仍可望成長、有機會再創高，第四季則因步入傳統淡季估將轉弱，全年營收仍可望維持成長表現。

法人指出，雖然近期半導體市場需求雜音頻傳，但測試介面廠在客戶研發新品時的工程驗證階段即展開合作，相關測試需求穩定，使雍智營運動能仍有撐。不過，由於市場需求疲弱，部分應用的續訂訂單需求動能確實相對趨守，有待進一步觀察。

精測過往聚焦後段成品測試，隨後因應5G、AI、高速運算（HPC）等趨勢切入晶圓探針卡市場，增添營運成長動能。法人認為，雍智明年新開案需求仍正向，且導入智慧製造並反映原料成本後，有助維持毛利率表現，可望使今明2年營運維持成長表現。