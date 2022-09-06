東勢警分局茅埔派出所警員至轄內東華國中，進行跟騷法法治教育及預防犯罪宣導。（警方提供）

「跟蹤騷擾防制法」於今年6月1日施行，為使校園學齡孩童更了解新法規範，台中市東勢警分局茅埔派出所警員張鈞萍、許資生至轄內東華國中，對學生進行跟騷法法治教育及預防犯罪宣導。波麗士以圖像解說8種跟騷行為，加深學生印象以自我保護。

員警張鈞萍透過自製POWERPOINT圖像解說，針對特定人反覆或持續為違反其意願且與性或性別有關，包括監視觀察、尾隨接近、歧視貶抑、通訊騷擾、不當追求、寄送物品、妨害名譽、冒用個資等8種跟蹤騷擾行為。

另外，如果遇到這8類違法跟蹤騷擾，且有「針對特定人、反覆或持續為違反其意願、與性或性別有關、使人心生畏怖」等4種情形，記得要撥打110報警處理。

員警以實務案例報導將跟蹤騷擾防制法8種行為態樣之抽象法條文字具象化，再與學童深入淺出的互動，加深師生對跟蹤騷擾行為及求助管道認知。

東勢警分局長陳松寅表示，中學以上孩童進入青春期後，心智仍尚未完全成熟，易有「叛逆」行為產生，例如校園吵架糾紛、交男女朋友等行為，期能藉由宣導提升學童對跟蹤騷擾行為認知及強化自我保護觀念。