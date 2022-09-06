這一鍋餐飲集團瞄準中秋團圓商機，推出身分證字號數字優惠，這一鍋皇室秘藏鍋物尋找身份證字號有「1」的國民，超人氣商品神仙牛肉、澳洲和牛板腱免費換。這一小鍋則是祭出身份證數字「9」優惠，1個9享單點品項九折，最高累積9個9套餐免費吃，同桌身份證數字累加，一起打折吃鍋最划算。燒肉同話同步推出隱藏版餐點，只要用餐google 5星評論就可免費換卡滋伊比利豬舌3吃乙份，季節限定獨特吃法，只送不賣。

這一鍋皇室秘藏鍋物主打濃醇胡椒香的精燉老火湯和能喝的御膳麻辣鍋，趁著中秋節將至，首次推出身份證優惠，9月9日至9月25日期間，只要身份證字號有1就能免費加菜，1碼1贈送梅花豬肉乙份，2碼1贈送西班牙伊比利豬舌乙份，3碼1贈送神仙牛肉乙份，4碼1贈送澳洲和牛板腱乙份，涼秋團員開鍋就拿出身份證為家人添加御膳肉品。另外，應景中秋柚香，9/10中秋節當天，全台門殿（吃到飽殿除外）推出「柚想和你一起過中秋」剝柚子比賽，每殿限量10位參加（每桌限一位參賽者），參加即贈美國培根牛肉乙份，最高第一名再拿人氣招牌神仙牛肉，為全家人加菜。

這一鍋提醒，身份證字號優惠每桌限用一張身份證優惠不累加，並需要按讚粉專及活動貼文方可享優惠，吃到飽殿、外送、外帶恕不參與。另外，同步推出多款新菜上市，「貴妃荔枝蝦球」以新鮮蝦漿裹上麵包粉油炸，做成像顆顆飽滿的本產荔枝，單吃脆彈濃郁，沾麻辣鍋或老火湯層次更豐富，每日限量供應，而另一款「太妃椒心黑糖糕冰」，挖入一杓香草冰淇淋搭配軟糯的黑糖糕，配上脆皮冰花脆片，淋上太妃花椒糖漿，焦糖與花椒完美融合，甜中帶麻多種口感讓人超涮嘴。

延續湯頭美味的這一小鍋，主打個人鍋物和高CP值的用餐感受，歡慶9月推出「919鍋物節」，9/19-9/29期間尋找身份證上有9的國民，同桌可多張身份證累加，1碼9享單點九折，2碼9享單點八二折，3碼9享單點七三折，以此類推最高8個9享單點二八折，集滿9個9套餐免費吃，打折不手軟，犒賞家人、朋友、親友都划算；身份證出生年月日、統一編號、發證日期數字皆可列入計算，單點優惠需搭配套餐才可享折扣，海鮮及共鍋恕不適用優惠。

深受肉控喜愛的燒肉同話9/12至9/30推出「星知肚明豚有味」，只要來店用餐，出示google評論5顆星畫面，即可免費兌換卡滋伊比利豬舌3吃乙份，將獨特的伊比利豬舌裹上麵包粉炸至金黃酥脆，原味彈牙鹹香，搭配酸甜紅醬，或香濃凱薩醬，三種吃法多種口感一次滿足，只送不賣限時兌換，另外，經典店（新店民權、台中麗寶、台南新光）預計9月底進行菜單更新，對肉品、時蔬、甜點、主食進行升級，套餐內加入濃醇香的鹹奶油時蔬，將肉品規格升等，一人不用千元就能享受伊比利全豬套餐，更新增餐前飲品，為用餐帶來更多元及變化的用餐感受。