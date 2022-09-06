台灣彩券公司配合中秋舉辦各種加碼活動，再加上威力彩連續18期摃龜，下期頭獎累積獎金上看5.8億，讓彩迷躍躍欲試。命理專家小孟老師在臉書粉專發文指出，最近獅子座、處女座、雙魚座、雙子座財運特別旺，同時也分享能增強中獎機率的祕訣，提供大家參考。

TOP4：獅子座

中秋前穀神星落入獅子座的宮位，顯示獅子座能五穀豐收，財氣充沛，建議下注前可拿紅包袋裝一點代表穀物的米，再到投注站下注，就能得到穀神加持，中獎機率提升。

TOP3：處女座

太陽落入處女座的命宮，顯示處女座能得到太陽與大地之母的能量，建議穿著黃色或大地色系的衣服，例如泥土的棕黃色、草地綠葉的綠色，去投注站下注，能得到大地之母與太陽的加持，讓財氣瞬間爆漲，數字靈感增強。

TOP2：雙魚座

海王星落入雙魚座的命宮，海王星象徵水能量，建議下注前到洗臉盆泡手，接著冥想一些自己喜歡的數字，再去投注站下注，下注完手握彩券喝杯水，就能得到海王星的加持。

TOP 1：雙子座

火星進入雙子座的本命宮，顯示雙子座橫財看漲，財運能量噴發，而火星為紅色，建議下注前多吃紅色食物或喝杯西瓜汁等，能提升大量財氣。

小孟老師表示，以上星座若是A型或AB型的人，偏財運勢將更加提升，因為A型與AB型者的判斷力和排列組合能力強大，可增強中大獎的機率。此外生肖屬龍、兔、馬、豬者運勢也不錯，若是A型或AB型財運更旺盛。

小孟老師也分享，財運最旺的3個時段，包括上午11點到下午1點、下午3點到5點、下午5點到晚上7點，開運方位則在東北方。