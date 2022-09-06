新竹1名9個月大男嬰，身上常常莫名出現瘀斑，位置多且範圍不小，家長帶至新竹馬偕醫院檢查，經抽血檢驗發現，男嬰部份凝血活脢時間異常，進一步檢測發現血中的第8凝血因子嚴重缺乏，證實罹患「先天重度A型血友病」。

新竹馬偕小兒血液腫瘤科主任黃鼎煥指出，先天血友病是遺傳性的血液凝固異常疾病，病人血液中缺乏凝血因子，血液不容易凝固，容易出血及出血不止。如本案男嬰身上瘀斑，屬淺層出血需預防性治療， 因嬰兒的靜脈注射不易，目前採每周注射1次凝血因子。

黃鼎煥提醒家長，應多留意孩童身體狀況，如果不明原因出現瘀青、瘀斑等異狀，建議盡快帶至血液專科就醫，血友病病童只要及時診斷，做好預防性治療，也能和一般孩童一樣正常玩樂。

「血友病最重要的治療，就是控制出血，」黃鼎煥醫師說，血友病依據其缺乏凝血因子種類之不同，可分為A型、B型及C型3種，同類型的血友病患者也依嚴重程度有所不同。為避免關節慢性受損，輕中度患者最好可以隨時攜帶凝血因子，當發生外傷或出血時，及時補充凝血因子，可避免更進一步出血危害。