王一博成為緝毒警察，懷疑昔日好兄弟陳曉販毒而開始追查。（LINE TV提供）

王一博（右）與陳曉（左）有不少對手戲。（LINE TV提供）

警匪動作劇《冰雨火》由陳曉、王一博雙男神主演，臥底查案的劇情有如劇版《無間道》，畫面質感堪比電影，陳曉更突破過往形象，飾演滿臉鬍渣、頹廢邋遢的主角「吳振峰」，他為此努力減重10公斤，拍高強度打戲時一度拍到虛脫，劇組更公開他活埋戲的花絮，只見陳曉鼻孔、耳朵都是土，他甚至拍到頭暈：「我都要喊缺氧了。」敬業表現深獲導演肯定。

陳曉飾演的吳振峰，因父親莽撞違紀被開除警籍，離開警隊後在販毒集團臥底，劇中有不少動作戲，其中一幕是他遭毒販追打，從室內到室外再到二樓場景，一共42秒的長鏡頭，一氣呵成、一刀未剪，精彩的表現讓導演都鼓掌叫好。

導演傅東育接受陸媒訪問說，這一場戲拍了一天，從房間打到院子，再打到二樓，陳曉拍到差點虛脫，卻還請求隔天再拍一次。不只打戲精彩，群毆戲也都來真的，陳曉先前接受陸媒訪問時則透露，他劇中大部分都在挨打，「最重一次挨打是被人用酒瓶往我頭上敲，因為鏡頭沒過，就一直敲，有時候沒敲準，本來是敲我前額，敲到後腦。」

陳曉此次接演角色與過去有極大反差，據導演傅東育受訪表示，陳曉是他第一、也是唯一的人選，看完劇本第一個定下的演員就是陳曉，「他的身上有一種男性的憂鬱感」，與陳曉見面不到15分鐘後就確定由他出演，「沒有其他人選了，除非他不接」。

至於飾演年輕警察「陳宇」的王一博，導演傅東育坦言，因《冰雨火》動作戲佔整部戲的25至30％，擔心較纖瘦的王一博無法承擔重任，但王一博堅定表示願意吃苦，也表達會透過健身增肌，「王一博有一種很簡單、很直愣愣的感覺，所以我確定了他！」導演透露，王一博有一場6分鐘的哭戲，劇本限制他不能有太大的動作，也沒有交流的對象，難度相當高，王一博最後敬業地完成，喊卡後仍沈浸在情緒裡。

該劇講述吳振峯（陳曉 飾）父親吳剛因涉毒被販毒集團K所殺，他莽撞違紀被開除警籍。吳振峯心如死灰，被兄弟陳宇（王一博 飾）阻攔出境，途中二人險遭劫持，吳振峯為救陳宇被毒販擄走，從此再無音訊。三年後，陳宇成為緝毒警察，吳振峯潛伏在販毒集團，二人先後打入販毒集團內部，兩人默契配合並肩作戰。

《冰雨火》LINE TV週一至週五更新，VIP會員搶先看。