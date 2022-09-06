苗栗縣頭份市大成高中日前因為招生不足導致停學，雖然學生都安排轉往其他高中職就讀，但有一群高中職特殊教育班學生受教權受到影響。國民黨苗栗縣長提名參選人謝福弘6日表示，特殊教育班雖然是少數，但更應深度關切，因此他也提出相關政見，若上任要以縣級學校建立集中式特殊教育班的政策，讓特教學生及家長能夠安心。

謝福弘表示，根據他了解，大成高中停辦而受影響的特教生，綜合職能科1年級11位學生，已經全部轉就讀到苗栗農工；2年級3位學生及3年級5位學生，共計8位同學則全部已經轉學到苗栗市的國立特教學校，暫時保障同學們的受教權。

謝說，他想對於特教提出改善對策，未來將依照各地區的需求，以及特殊教育的個別層級需求，解決特殊教育所面臨的各別問題，創造特殊教育學習所必需符合的個人生態環境與鄰近學校學習的機會。

因此他有5大主張，首先是以苗栗縣轄區域規畫苗北、苗中、苗南、通苑(海線)等4區設置集中式特教班；接著央請陳超明、徐志榮立委協助敦促國教署協調苗北、苗中、苗南、通苑4區域內現有的國立學校在下一年度開設綜合職能科。

另外，他也要規畫縣立苑裡高中、縣立興華中學設立綜合職能科，讓輕度特教生有受融合教學的機會，並減輕特教生通勤上學的負擔，善用縣府公益收入財源，以苗栗特殊教育學校為核心，規畫愛心巴士協助輕、重度特教生巴士接駁服務。

最後是在縣內廣設日間照顧據點、小型作業場所、以及社區生活家園，培養障礙青年正確的工作態度，讓他們能發展自身能力、維持人際交流，並學會一技之長，讓他們的能力提升至足以進入職場。