無接觸付款方式日益興盛，醫療院所也加入行動支付行列！衛生福利部委託台灣私立醫療院所協會辦理「111年度醫療費用行動支付導入流程優化改善競賽」，由高醫附醫、高雄長庚及林口長庚醫院的民眾行動支付使用量勇奪前三名。

自新冠肺炎疫情發生以來，各醫療院所祭出相關防疫措施。其實早在多年前，政府部會包括衛生福利部、金管會等就提出「普及醫療費用多元支付」政策，鼓勵各層級醫療院所導入多元且非現金之支付工具，包括信用卡、電子票證、手機行動支付APP（如醫指付APP）等，提供就診民眾更多方便的支付方式，打造更友善的就醫流程與環境。

後疫情時代來臨，為鼓勵醫院持續投入行動支付使用推廣，提升民眾使用行動支付繳納醫療費用之意願，衛生福利部委託台灣私立醫療院所協會執行「110年度醫療費用多元支付提升計畫」，並辦理「111年度醫療費用行動支付導入流程優化改善競賽」，期望激發各院創新改善流程，並以實質獎勵鼓勵醫院及同仁長期推動，帶給民眾更便利的就醫環境。

近一年積極推動下，高醫附醫、高雄及林口長庚醫院的民眾行動支付使用量勇奪前三名，而在各層級醫院使用率上，高醫附醫、基隆長庚及桃園長庚醫院具有相當好的推動普及成效，均獲頒最佳成效獎；中國醫藥大學新竹醫院、衛生福利部雙和醫院以及台北榮民總醫院在今年度使用成長率上有亮眼表現，獲頒推動成效獎。

除了前述成效組已事先完成成績結算外，本次計有12家醫院針對行動支付提出改善創新流程，將由評審委員就參賽醫院所提創新內容進行評選，選出前三名頒發最佳創新獎。

衛福部薛瑞元、次長石崇良、醫事司司長劉越萍等人今出席頒獎典禮，頒發獎牌及禮卷以慰勞醫事人員的辛勞，現場更有許多醫療及產業界代表與會，熱鬧非凡，一同見證台灣醫界邁入行動支付時代！