前總統府祕書長蘇嘉全6日跨海來到澎湖，在民進黨澎湖縣長候選人陳光復陪同之下，到資深縣議員張再興服務處拜會，「拔樁」意味濃厚。蘇嘉全聽取張再興提出的澎湖設新兵訓練中心、外勞特別區、國際自由錨泊區的建議後，表示會回去跟中央研究，同時期許陳光復能當選下屆澎湖縣長，中央地方齊心建設澎湖。

蘇嘉全一早在陳光復、馬公市長候選人黃健忠的陪同下，拜訪澎湖政治家族張再興（其兄張再扶做過5屆議員），當過高雄市第11屆商業會理事長的張再興家族實力雄厚，與國民黨大老王金平交好，在澎湖高雄都有影響力，此次由蘇嘉全出面拜會，對民進黨澎湖縣長選情有極大的鼓舞作用。

航運大老張再興多次針對澎湖輪降速到22節深感不滿，雖然張再興是以無黨籍身分參選議員，但他跟國民黨的交情也好，蘇嘉全親自拜訪張再興，並聽取他提出的國際自由錨泊區、離島建設條例下的外勞專區、澎湖新兵訓練中心的建議，都是可以馬上改善澎湖的困境，因此蘇嘉全表示，一定會帶回台北跟相關部門研究辦理。

蘇嘉全目前負責負責民進黨台中、彰化、澎湖選戰總督導，將每隔一段時間來澎湖協助選戰，未來還會陸續拜會澎湖的地方人士，替民進黨打贏這次九合一大選，繼日前蔡英文拜會國內散裝貨輪龍頭慧洋海運董事長藍俊昇之後，這次蘇嘉全又拔樁成功，澎湖縣長選戰似乎有升溫的趨勢。