基隆海洋老鷹嘉年華踩街遊行17日舉行，基隆市政府表示，當天將實施交通管制，禁止汽、機車及自行車進出。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆海洋老鷹嘉年華踩街遊行17日舉行，基隆市政府表示，當天將實施交通管制，禁止汽、機車及自行車進出。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

受疫情影響，基隆海洋老鷹嘉年華踩街遊行連續停辦2年，基隆市政府6日宣布今年復辦，訂於17日下午2時至5時在國門廣場舉行，當天將實施交通管制，禁止汽、機車及自行車進出。

基隆市政府公布踩街遊行路線，將從國門廣場出門，走港西街、忠一路、仁二路、愛二路、仁三路、愛三路再返回。觀銷處表示，為讓活動順利進行、紓解觀光人潮，方便民眾參觀，於踩街遊行開始前1小時進行封街清場，17日下午2時至5時實施交通管制。

交通管制範圍包括，中山一路、中山橋及公園街以東（不含中山一路、中山橋及公園街）；愛四路、愛五路以西（含愛四路，不含愛五路）；忠三路及仁四路以北（不含忠三路及仁四路）；仁一路、海洋廣場以南（不含仁一路）。觀銷處指出，所有車種禁止進出管制範圍，避免影響人車安全及遊行，只有中正高架橋（含連通的中正路路段）及港西高架橋不管制，正常通行。

觀銷處說，遊行活動封街時段，為避免進出停車場車輛干擾遊行隊伍，管制區內停車場採臨時禁止進出。此外，管制區內計程車排班區也暫停使用，計程車可從中正區經中正路進入市區，讓乘客於飛鳶廣場前臨停接送區下車，再經中正高架橋駛離。呼籲民眾注意停車場出、入時間，也請多利用大眾運輸系統，並配合警方交通管制措施改道，維持行車安全與順暢。