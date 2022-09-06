中秋3天連假將至，預期花蓮湧入車潮，新城警分局研擬各項交通管制計畫，針對太魯閣國家公園的省道台8線、台9線及七星潭風景區等路段編排定點崗哨與機車巡邏疏導；公路總局也開放蘇花路廊蘇澳及崇德地區，尖峰時段大客車優先通行措施，呼籲連假返鄉、出遊用路人注意。

花蓮最北端的新城警分局，轄區包括蘇花改、舊蘇花公路的蘇花路廊，以及台8線中橫公路沿線，每逢連假成交通要塞，新城分局長林育旺特別指示員警落實勤務執行，增加見警率，遇有交通事故或堵塞立即排除，並隨時反映車流狀況。

為避免大量車流同時湧入台9線、台9丁線蘇花路廊（蘇澳-崇德段），中秋連假，禁止21公噸以上大貨車雙向通行，禁止時段為9日5時至下午5時、10日7時至下午1時、11日12時至下午6時，盼藉管制紓解尖峰時段車流。

交通部公路總局也規劃，在蘇澳地區及崇德地區，尖峰時段設置大客車優先通行措施；同時在蘇澳至東澳、南澳至和平、和中至和仁路段實施時段性開放一般遊覽車及客運行駛蘇花改路肩，減少停等時間避免塞車情形。

中秋連假搭乘大眾運輸工具出遊，往返東部還有限定加碼優惠，9日起至11日止，凡購買宜蘭、花蓮、台東台灣好行套票或於當地飯店、合法民宿住宿，即可享往返宜花東地區的國道客運路線4人同行1人免費（包含往返車資），返程再抵新台幣200元票價優惠；持公路客運票證於指定租賃業者租車另可享租車優惠。

另外，公路總局也提醒，台8線中橫公路114.6公里至120.6公里關原至金馬隧道東端管制路段，目前「每日」不分平假日只開放3個時段，包括上午7時至8時、中午12時至1時、下午3時至3時30分，除放行時段外，其餘時間都封閉，所有人車不開放進出通行，呼籲中秋返鄉、出遊用路人盡早規劃旅途計畫。