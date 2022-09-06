奎克生技為了更聚焦產品業務目標，加速拓展精準醫療市場，決定成立兩家新子公司：信標生醫(Pharus Dx)與英緹生技(Inti Labs)，前者聚焦於癌症早篩基因檢測應用，後者則專注於生殖醫學應用，而未來奎克生技(Quark Biotechnology)則將持續優化其多基因檢測技術平台及更多元的應用，三家公司各司所長，共同攜手進軍國際精準醫療市場。

奎克公司也同時延攬了三位產業經驗豐富的國際級生技人才，分別擔任子公司執行長。奎克生技執行長張博文、信標生醫執行長黃教毅、及英緹生技執行長楊博鈞，三位均已於日前到任，積極拓展業務。

奎克公司董事長李鍾熙表示，奎克生技的創新基因檢測技術，在臨床醫療檢測上的發展深具潛力，無論是癌症基因檢測還是生殖醫學市場，都有相當動能，因此希望透過新成立子公司，讓產品業務更聚焦，在各自領域成立更專精的團隊，加速市場開發及客戶服務，也讓整體資源的運用更有效率。他說：鏈結科技研發與臨床應用，讓精準醫療更普及，讓更多人享有優質的醫療品質，是奎克始終不變的使命。

奎克表示，新成立的信標生技主力為癌症早篩臨床應用產品，在癌症治療中，早期篩檢具有關鍵重要性，近年來全球產業也陸續投入癌症早篩技術及產品的應用開發，未來市場十分龐大。信標生技將採用奎克的多重基因檢測技術，進一步讓癌症早篩更普及，並應用到更廣泛的癌症種類上。

另一家新成立的英緹生技擁有來自海內外的專業團隊，在生殖醫學及遺傳研究上經驗豐富，未來將擴大產品線，以提供更完整的分子檢測產品，協助不孕患者提高受孕成功率。在晚婚晚育的趨勢下，生殖醫學的需求快速成長，英緹將以奎克開發的精準多基因檢測技術為基礎，加速新產品開發，布局全球市場。

李鍾熙表示，至於未來新的奎克生技，將在這全新布局下，把研發資源更專注投入於多基因檢測技術平台的優化，並開發更多元的精準醫療應用，如糖尿病、甲狀腺結節或器官移植等，目前這些應用均已分別與國內外各大醫院展開長期合作計畫。