一名46歲印度籍男性工程師日前已規畫好返鄉探親，卻於搭機前幾日突感胸痛，經檢查後診斷為急性心肌梗塞，經由雁行計畫緊急轉診至東元綜合醫院心導管中心救治，心臟內科團隊迅速在27分鐘內打通血管，完成心導管手術，成功挽救男子性命。印度男子出院後便搭機返國與家人團聚，回台後還特別返院感謝醫護人員的救命之恩。

該印度男在竹科上班，因工作壓力大、作息不正常，本身有輕微高血壓及糖尿病。原本想趁著休假期間，訂機票返鄉與家人團聚，不料卻在出發前幾日突然感覺到胸痛難受，至醫院檢查後診斷為急性心肌梗塞。起初印度男還不願相信，認為自己年輕力壯，可能只是吃壞肚子導致胃痛、胸痛，在醫護人員勸說下才終於願意接受手術。

心導管中心主任張聖典醫師表示，該名男子經診斷確認為急性心肌梗塞，需於國際標準黃金治療時間90分鐘內打通血管救治，而東元綜合醫院心臟內科團隊僅花費不到一半的時間，於27分鐘內即迅速打通病人血管，成功完成心導管手術。

印度男手術成功出院後，身體復原狀況良好，平安搭機返國與家人團聚，回台後還特別返院感謝醫護人員的救命之恩，並表示所幸有聽從建議進行手術，若於搭機期間病發，後果將不堪設想。

心臟內科部長張聖典說，任何從上腹到牙齒之間的悶痛都有可能是心肌梗塞的前兆，譬如牙痛、胸悶、冒冷汗、頭暈、嘔吐、上腹痛，確實有些心肌梗塞前期病徵輕微，很難認定、也容易忽視，非常仰賴醫護人員的正確判斷和轉診機制。

東元綜合醫院連續5年加入雁行專案，落實分級醫療、雙向轉診。今年再強化急重症救治，擔任新竹縣唯一推動區域聯防綠色通道-急性冠心症緊急跨院轉診的醫院，扮演大雁領航的角色，作為社區診所最可靠的後送區域醫院。東元綜合醫院透過區域聯防與友院合作，縮短病人急診診斷及心導管治療時間，不到半年已成功挽救9條生命。