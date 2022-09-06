瑪丹娜（Madonna）近日在社交媒體上分享了一組派對照片，其中最受關注的莫過於她和新任男友安德魯·達內爾（Andrew Darnell）的自拍照。如果不知道的話，只看照片絕對看不出兩人的年齡，64歲和23歲，足足相差41歲。

照片裡，頂著一頭粉色頭髮的瑪丹娜和佩戴著翠綠色頭巾的安德魯，緊緊依靠彼此，對著鏡頭擺出表情，兩個人都有一張豐唇與迷人的眼神，並在眾目睽睽下大曬恩愛，安德魯也大方地在自己的社交媒體中曬出和瑪丹娜的合影，並且稱自己是她的「超級粉絲」，頂著粉色頭髮的瑪丹娜，完全看不出已經60出頭，像是凍齡一般相當年輕亮眼。

瑪丹娜和男友同框，看起來就像同齡人。(圖/微博)

據傳，瑪丹娜和安德魯的戀情，開始於一起給雜誌拍攝照片，瑪丹娜是女主角，安德魯則是第一男配角。安德魯本為一名男模特兒，他所屬的公司旗下有很多超模，比如凱特·摩絲、貝拉·哈迪德等等，而除了本業當模特之外，安德魯還憑藉著出色的滑板技能，成為了HBO電視劇《貝蒂的滑板日記》中的男配角。

以這樣的實際年齡差說是「嬤孫戀」也不為過，但在鏡頭之下他們看上去就像同齡人一般毫無違和感，除了曬出和鮮肉男友的同框自拍，瑪丹娜還分享了一張自己端起酒杯的照片，似乎在慶祝所取得的成就，瑪丹娜似乎不減當年的影響力，依舊繼續活躍在音樂界。

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