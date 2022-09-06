民進黨新北市長參選人林佳龍近日出席活動時，表示要把新北市變成「新的台北」，引起藍營抨擊，侯友宜競辦也批林佳龍將新北定位為備胎，「更反應在他的認知中，新北市缺乏自己的主體性」；林佳龍今(6)日對此回應，表示新北市的英文名「New Taipei City」就是「新台北市」，更酸批評者「可能對英文不太認識」。

林佳龍說，新北市的英文名字就是「New Taipei City」，所以若是有國際觀的市長，就會想到之所以會叫「New Taipei City」，就表示有一個舊的「Taipei City」，我們是400萬人口的第一大城市，新北市從台北縣就地升格，如果只是預算加倍、市長的人事擴大，然後把鄉鎮市跟代表會廢掉，那這不是真的新的直轄市。

他說，所以新北是新的首都、新的台北市，台灣未來是以新北做為代表跟國際來接軌，所以新北也是台灣的縮影，是很多人的新故鄉，「我是覺得他們稿不太懂，可能對英文不太認識」，新北市就是「New Taipei City」，就是新的台北市，要新就是要升格又升級。

林佳龍指出，現在就是針對侯市長他做了12年的市長副市長，但還停留在台北縣長，做那些不是新的台北市、台灣的新都應該要有的格局，這就是為什麼自己說「城市的進步是場接力賽，一棒接一棒」，自己希望能夠來接棒，讓新北可以升格又升級，讓大家在國際上，以後所有國際的地圖，都知道說在舊的台北旁邊有個更大的「New Taipei City」。

林佳龍強調，若去看日本東京，從小東京到大東京，南韓首爾也是江北到江南，都是新的區域發展起來後，讓整個都市的格局變成一個大都會，新北未來也可以在首都圈帶動1000萬人口，做為一個軸承、樞鈕城市，讓台灣的首都圈可以實現區域聯合治理，可以共同代表台灣，走向世界。