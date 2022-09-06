一般人對男性小便的認知是站著排尿，但一項日本所做的研究發現，平均56%的男性，在家會採用坐姿尿尿，至於採坐姿尿尿的原因，被調查的日本男性有不同理由，80%表示站姿較易使尿液噴濺到鞋子，20%已婚者表示，因為採坐姿排尿，尿液較不易噴濺四處，是配合妻子要求。

胸腔暨重症專科醫師黃軒於臉書分享關於男生尿尿的有趣研究，根據日本之前所做的研究，2014年調查已婚男性，發現在6年內，增加了40%的男性在家都會採用「坐姿尿尿」。而於 2015 年 5 月再針對 500 名男性調查，平均56% 的男性（包括約60%的已婚男性和約50%的未婚男性），都會採用坐姿尿尿，可以說，日本男人坐著小便，並非少數。

當日本男人，被問及為什麼要坐著小便時？約80%的日本男人表示，站著時尿會濺到鞋子、褲子」；約30%的日本男人表示「坐姿容易排尿」；有20%的已婚男人表示，因為一直被老婆唸，所以改以坐姿在家中排尿。」

黃軒並表示，若馬桶不常清洗，除了地板、馬桶、牆壁和周邊物品，都是滿滿其他人的尿液污染。他建議，男性排尿時，最好射準一點，不然腳下、鞋尖，到處都是尿液，之後若踏進辦公室和家中，一路上都會有很多尿液殘留。此外無論哪種馬桶，冲水時要蓋上馬桶蓋，以免廁所內會有排泄物的噴濺，不力廁間衛生。