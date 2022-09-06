男子騎腳踏車頭碰撞到停在路旁的自小客車，騎腳踏車的男子爬起來，看了一下就逕自離開。(翻攝自臉書「沙鹿小鎮」)

騎腳踏車肇事逃逸 監視器全都錄追緝肇事者

民眾在臉書「沙鹿之美」po一段監視器畫面，一名男子昨天清晨騎腳踏車，行經沙鹿區中山路495巷90號對面時，疑似不慎被停在路旁的自小客車後視鏡勾到，連人帶車跌倒造成自小客車左側車身有刮損；車主將監視器畫面PO在臉書，要求騎腳踏車男子主動出面聯繫。警方指出，全案正由警方協助調查處理中。

「騎腳踏車不注意還是會發生車禍！」警方指出，一名男子昨天清晨5時07分，騎腳踏車沿中山路495巷，由東往西方向直行；腳踏車頭碰撞到詹男停在路旁的自小客車，造成自小客車左側的車身有刮痕，騎腳踏車的男子爬起來，看了一下就逕自離開。

男子騎腳踏車頭碰撞到停在路旁的自小客車，騎腳踏車的男子爬起來，看了一下就逕自離開。(翻攝自臉書「沙鹿小鎮」)

詹男自小客車停在路旁，莫名遭腳踏車碰撞，左側車身還留下刮痕，家人將監視器畫面po在臉書「沙鹿小鎮」：「尋找影片中騎腳踏車的先生，不知道您是什麼原因撞上家裡的車，拜託社團裡的團友及朋友幫忙協尋，請有認識的人麻煩他主動聯繫！」

警方表示，警方受理報案後，詳細肇事責任由交大做事故鑑定，全案正由警方循線調查中。

卻仍有民眾在臉書留言：「別找了！你違停、後照鏡沒收，勾到他把手跌倒，他醫藥費、精神賠損，無法工作薪資，去調解費時。」還有民眾留言「現在就是要找出來，看需不需要先送花圈，再跟家屬談賠償啊！」