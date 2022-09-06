北市松山區5日凌晨3時許女子遭性侵案件，一名年近40歲的女子，下班返家途中，遇到凶嫌問路後尾隨，直至一處昏暗的空地，強押被害人性侵得逞，女子因高聲大喊「救命」引發附近民眾注意，警方獲報後迅速逮捕20歲蔡姓慣犯。警方查出，蔡男這一年內就在台北市犯下2件女廁偷窺及3件意圖性侵案件，但屢次遭逮卻屢次交保，讓北市婦女生活在恐懼當中。

根據調查，蔡男在去年2月與4月，分別在內湖某賣場及內湖某捷運站偷窺女子如廁，遭到逮捕送辦。

但是蔡男在交保期間，又在去年9月及今年4月、6月，分別在內湖運動公園及松山區某捷運站、文山區意圖性侵女子遭逮，但依然交保。

日前蔡男在南京東路見到被害女子獨自一人，先假意問路，並一路尾隨到松山區一處空地，強押被害人性侵，女子則高聲呼救，並大喊「救命」。

警方獲報後，立刻調閱監視器，發現蔡男身形肥胖，且有多次犯案紀錄，經附近鄰居、被害人指認，確認是蔡男，警方調閱周遭監視器，確認他犯案後往內湖地區躲藏立即將其逮捕。因蔡男不配合，且多次重覆施行犯罪，訊後建請檢察官將他羈押禁見。